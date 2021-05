Gentofte kæmper pludselig mod høje smittetal: »Vi kan ikke spore smitten tilbage til noget specifikt«

En uge. Så kort tid tog det Gentofte Kommune at gå fra en 38.-plads til en syvendeplads over kommuner med mest coronasmitte, når man oplister dem ud fra den testkorrigerede incidens.

Det svarer til, at coronavirussen aktuelt florerer mere i velhaverkommunen Gentofte, end den gør i vestegnskommunen Ishøj. Sidstnævnte har i månedsvis knoklet for at bekæmpe rekordhøje smittetal.

Bente Frimodt-Møller (K) er formand for Gentoftes Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg. Hun fortæller, at kommunens smitte er stigende i hele kommunen og blandt alle aldersgrupper.

»Vi kan ikke spore smitten tilbage til noget specifikt. Vi kan bare konstatere, at der er nogle områder, hvor smitten er steget inden for den seneste tid. Det er noget, vi er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om,« oplyser Bente Frimodt-Møller.

Et sogn med høj incidens

Incidensen, altså antal smittede pr. 100.000 indbyggere, ligger lørdag på 181 i Gentofte mod 135 i Ishøj.

Bente Frimodt-Møller peger på, at især ét sogn skiller sig ud i Gentofte Kommune. Hun har dog ikke nogen forklaring på, hvad der driver smitten i pågældende sogn.

»Ud fra kommunens opgørelser på sogneniveau kan vi se, at smitten i Ordrup Sogn er steget en del, mens Gentofte Sogn ligger lavest. Det er svært at få øje på, hvad der adskiller de to sogne, men vi kan sige, at befolkningstætheden er tæt begge steder. Der er mange etageejendomme,« siger hun.

Gentofte Kommune anser den stigende smitte som et problem, der kræver øjeblikkelig handling, mener Bente Frimodt-Møller. Kommunen har derfor iværksat kampagner, som opfordrer borgerne til at lade sig teste for coronavirus.

Har beboerne i Gentofte Kommune været for dårlige til at lade sig teste?

»Nej, det tror jeg ikke, at de har, man har i meget lang tid hørt, at man skal lade sig teste, spritte af og alt muligt. Jeg tænker, at når der så opstår et aktuelt lokalt problem, er man nødt til at minde folk om, at de på ingen måde kan begynde at slappe af, og selvom der kommer en åbning, så betyder det ikke, at man må sænke paraderne,« siger Bente Frimodt-Møller.

Kommunen opfordrer til, at alle borgere – inklusive børn ned til to år – svinger forbi et testcenter og lader sig pode for coronavirus.

Afviser nedlukning

På det seneste har den automatiske nedlukningsmodel været heftigt debatteret. Den går forsimplet ud på, at skolerne som det første lukker i et sogn, såfremt coronasmitten overstiger et vist niveau.

FAKTA Her er de tre tal, der kan lukke et sogn Det politiske flertal er blevet enig om følgende tre grænser, som kan lukke et sogn. Når incidensen er 500 pr. 100.000 borgere målt over den seneste uge – tidligere var grænsen 400.

Når positivprocenten er mindst 2,5 procent – tidligere var denne 2,0.

Når der er registreret flere end 20 smittetilfælde over de seneste syv dage, hvilket er det samme som i den oprindelige model. FOLD UD FOLD UD

Der er altid en bekymring for, at smitteniveauet skal lukke skoler i Gentofte Kommune, fortæller Bente Frimodt-Møller. Trods den stigende smitte, mener hun dog ikke, at dette vil ske.

»Det er aldrig rart, når smitten stiger, men hvis man kigger på tallene, har vi en testkorrigeret incidens på 108, hvilket er meget langt under nedlukningsgrænsen,« siger hun.

Formanden appellerer til, at »Gentofte-borgeren holder fast i de gode vaner og lader sig teste ofte«:

»Jeg håber, at opfordringen til test bliver fulgt, så de, der måtte være smittede, hurtigt bliver fundet, og smitten hermed bliver inddæmmet i tide,« afslutter Bente Frimodt-Møller.