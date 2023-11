Fire steder udpeget: Her kan der komme hundredvis af p-pladser i København

Nogle cirkler rundt i laaaang tid. Andre giver op og stiller bilen langt fra hjemmet. Men hvorfor er det så svært at finde et sted at parkere i København? Det har Berlingske forsøge at give dig hurtigt svar på. Få forklaringen på under halvandet minut i denne bjergtagende explainer. Motion design af Kenneth Holm-Dahlin Fold sammen

Læs mere