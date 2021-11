101-årig tidligere frihedskæmper sultestrejkede i protest mod forholdene på sit plejehjem. Det fik jurist og kendt sangerinde til at gå ind i sagen

Lyt til artiklen

101-årige Tove Manswell har levet et spektakulært liv.

Hun var frihedskæmper under Anden Verdenskrig. Sammen med modstandsbevægelsen deltog hun i sabotageaktioner mod de tyske tropper. Hun har arbejdet som taxachauffør, skolelærer og filmklipper. Hun har siddet i fængsel for hashsmugling i Libanon, været gift tre gange og rejst Japan tyndt. Hun har røget en joint om dagen, hørt operamusik, så huset rystede, og hvis hun ikke syntes, at hendes venner kom på besøg ofte nok, ville hun ringe og fortælle dem det uden en snert af forlegenhed i stemmen. Hun var modig, nysgerrig, bramfri.

Men nu er livslysten forsvundet. Tove Manswell vil gerne dø.

»Hvis bare, der var nogen, der ville skyde mig en kugle for panden,« siger hun.

Men det er der ikke nogen, der vil. Hendes familie og venner kæmper for at holde hende i live. Tove Manswell tog derfor en beslutning for nogle uger siden. Hun ville sulte sig ihjel.

Mareridtene

Det hele startede, da Tove Manswell for halvandet år siden fik en plads på plejehjemmet Søndersøhaven i Gentofte, kun to uger før Danmark lukkede ned for første gang. På grund af faren for smittespredning måtte hun ikke få besøg af sine pårørende. Der gik derfor nogen tid, før de fandt ud af, at Tove Manswell var den eneste på sin afdeling, der ikke havde demens.

Tove Manswell så gerne, at man nytænkte måden, man tager sig af de ældre på. Gamle mennesker skal ikke samles »som en bunke affald, nogen forbarmer sig over«, siger hun. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg vidste det ikke, før hun selv fortalte mig, at hun var omgivet af demente. Det var jo tortur for hende, hun lever meget i kraft af gode samtaler og indsigtsfulde mennesker,« fortæller Søs Fenger, den kendte sangerinde og pårørende til Tove Manswell.

Under coronanedlukningen måtte Tove Manswell en tur på hospitalet på grund af underernæring. Det var en af hendes pårørende, der fandt ud af, at hun ikke fik spist. Ifølge hendes pårørende havde plejepersonalet ikke holdt øje med hendes vægt.

Tove Manswell brugte meget tid alene. Plejepersonalet kom sjældent forbi, da hun ikke var lige så plejekrævende som de andre beboere på afdelingen.

I aftentimerne kunne hun sjældent kende personalet. Tove Manswell er næsten blind, så hun kunne ikke se de skiftende ansigter. Men hun kunne mærke, at hænderne, der hjalp, ændrede sig fra gang til gang. Og det var utrygt, fortæller hun.

»Der var nogen, der var lidt hårdhændede. De tog hårdt fat, når jeg skulle lægges i seng. Jeg kunne mærke det på benene. Det skal gå så hurtigt, de har så travlt,« siger hun.

En nat havde en person fra plejepersonalet glemt sin telefon på Tove Manswells værelse. Telefonen bimlede, hver gang en beboer tilkaldte personalet. De høje lyde fra telefonen mindede hende om sirenerne under krigen.

»Det var så uhyggeligt. Jeg kunne ikke kalde på nogen, for telefonen lå jo dér,« siger hun.

I tiden på plejehjemmet vendte mareridtene fra krigen tilbage.

»Det er sådan nogle frygtelige mareridt, hvor jeg råber og skriger i søvne. Mareridt med onde, onde mænd. Det er så væmmeligt. Nu tænker jeg på det igen,« siger hun.

Hun ved ikke, hvorfor mareridtene pludselig kom tilbage efter så mange år, men hun ved, at de plejer at gå væk, når hun er sammen med nogen. Bare dét at kunne mærke en varm hånd i sin kan få de grimme billeder i hovedet til at forsvinde. Men personalet havde ikke tid til at holde hendes hånd.

»Er det en straf? Hvad har jeg gjort? Det er angsten fra krigen, der bryder frem. Angsten for at gå på gaderne om natten, når man ikke må. Når man skulle gå med jøderne og gemme sig for tyskerne. Den har været gemt væk og er pludselig kommet tilbage,« fortæller hun.

En varm hånd i sin gør Tove Manswell rolig og tryg. Men plejepersonalet på Søndersøhaven i Gentofte havde ikke nok tid til at give hende den tryghed, oplevede hun. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hun bebrejder ikke personalet. Hun ved, at de gør det, så godt de kan, og mange af dem var søde, fortæller hun. Men de havde ikke tid nok.

»Jeg var så bange hele tiden. Og nu er jeg bange for, at de er vrede på mig, fordi jeg er tarvelig. Jeg sidder og taler om dem, som knokler og gør sig umage,« siger Tove Manswell.

Trods personalets gode intentioner kunne hun ikke holde ud at være der. Hun ville væk. Så hun tog en farlig beslutning.

Sultestrejken

Ideen opstod, da plejepersonalet ved et uheld skadede Tove Manswells skinneben under en forflytning, og hun kom på antibiotika. Pillerne gav hende kvalme, sulten forsvandt.

Tove Manswell ringede til en bekendt, der var læge, for at høre, hvor lang tid det tager at dø af sult.

Søs Fenger var den første til at få beskeden, da hun kom for at besøge hende.

»Det første, hun sagde, var, at hun gerne ville dø. Hun blev ved med at sige det igen og igen. Jeg spurgte hende, om hun ikke ville vente lidt,« siger Søs Fenger:

»Jeg var nødt til at gå ud og tude lidt bagefter. Det er rædselsfuldt at se sådan et stærkt, spændende menneske miste gnisten. Det er så frustrerende, og jeg føler mig så magtesløs.«

Tove Manswells sultestrejke varede i ti dage. Hun ville hellere dø end at bo på plejehjemmet i Gentofte.

Sultestrejken sluttede i sidste uge, da det lykkedes hendes pårørende at få hende til at spise igen, hvis de lovede at få hende et godt sted hen. Tove Manswell var til sidst så underernæret, at hun måtte bruge fire dage på hospitalet, før hendes pårørende fik samlet penge sammen til en uges privatophold i København. De arbejder nu på at få hende rykket over på Solgaven, et botilbud i Farum for blinde og svagsynede, hvor hun kan få den rette hjælp og livslysten tilbage.

»Mit hjerte kunne ikke bære, at hun skulle tilbage til plejehjemmet. Hun må gerne dø, hvis hun ønsker det, men hun skal dø et sted, hvor hun er i ro og bliver taget af. Hun skal ikke dø et sted, hun er bange for at være,« siger Lisbet Matz-Lyons, Tove Manswells ven og jurist.

Lisbet Matz-Lyons har de seneste to uger brugt 40-50 timer af sin fritid på at researche, skrive e-mail og ringe rundt til instanser for at få flyttet den 101-årige, inden hun tager livet af sig selv.

Men Tove Manswells sag har udviklet sig til kommunalt tovtrækkeri, da hun skal flyttes fra Gentofte Kommune til Farum Kommune, mens det er Københavns Kommune, der skal betale gildet, da det er hendes tidligere opholdskommune. Og det trækker tænder ud, selv for en jurist som Lisbet Matz-Lyons.

»Københavns Kommune skulle i gang med at undersøge alt muligt, før de ville godkende flytningen. Men i en sag som denne er der ikke så meget at undersøge. Det handler bare om at trække beslutningen i langdrag, så de forhåbentlig kan slippe lidt billigere,« siger hun.

Lisbet Matz-Lyons mødte Tove Manswell på en rejse i Japan, og de har holdt kontakten lige siden. I dag er de gode venner, og Lisbet Matz-Lyons hjælper Tove Manswell som jurist. Fold sammen Læs mere Læs mere

Tove Manswell fik visiteret en plads på Solgaven i Farum allerede tilbage i september 2020. I juni fik hun at vide, at der var plads til hende, men hun kan stadig ikke flytte ind. Og hun nægter at tage tilbage til plejehjemmet i Gentofte.

»Jeg tror, at det vil give mig tryghed at være et sted, hvor de er vant til blinde mennesker. Jeg er faldet ned i et hul af depression. Og angst. Jeg er så angst, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg er bange for at være alene og forladt,« siger Tove Manswell:

»Jeg troede, at når man betalte skat til kommunen, var det til det fælles bedste. Jeg har betalt skat i årevis. Hvorfor har de så ikke råd til at hjælpe mig? Skal det kun gå til broer og gader og ikke til mennesker? Jeg er i nød. Det troede jeg, at det var til. En kommune, hvad betyder det? Det er jo noget fælles. Men så skal man straffes. Hvorfor må jeg ikke komme ud på Solgaven? Hvorfor? Hvorfor?«

Afgørelsen

Gentofte Kommune er blevet forelagt kritikken fra Tove Manswell og hendes pårørende. Helene B. Rasmussen, direktør for Social og Sundhed i Gentofte Kommune, fortæller, at hun har fuld forståelse for, at de har oplevet situationen som ubehagelig.

»Jeg kan naturligvis ikke behandle en borgers forhold i detaljer her i avisen, men det er vigtig at understrege, at Søndersøhave og forvaltningen absolut tager den enkelte borger og pårørendes henvendelser alvorligt. I plejeboligerne er der løbende møder med de enkelte borgere og deres pårørende for at finde ud af, om den aktuelle hjælp passer til borgerens behov. Og vi gør, hvad vi kan for at imødekomme eventuelle ønsker,« skriver hun i en e-mail:

»Der er samtidig stor forståelse for, at det kan være en vanskelig situation at stå i både for borgeren og de pårørende, når det ikke går som ønsket. Det gælder selvfølgelig også Tove. I Gentoftes plejeboliger er det sådan, at op mod 90 procent af beboerne har en demensdiagnose eller -problematik, så en stor del af hverdagen vil der helt naturligt være kontakt med beboere med demens. Også selvom man – som i Toves tilfælde – altså boede på en almindelig afdeling.«

Københavns Kommune forklarer, at Tove Manswells sag har været mere kompliceret end sædvanligt, da der er tre kommuner involveret, og det har trukket sagsbehandlingen ud. Kommunen fortæller, at sagen har været præget af nogle grundlæggende misforståelser, da Solgaven er et botilbud, mens Københavns Kommune angiveligt var blevet informeret om, at der var tale om et plejehjem, og de to boformer hører ind under forskellige bestemmelser.

»Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem København og de andre involverede kommuner ikke har været optimalt, og det har desværre haft konsekvenser for Tove, der har ventet længere, end hun burde,« skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune i en e-mail til Berlingske.

Efter Berlingskes henvendelse er der kommet skub i sagen. Københavns Kommune fortæller, at det ikke har noget med tilblivelsen af denne artikel at gøre, men at igansættelsen af flytningen af Tove Manswell tilfældigt falder, netop som denne artikel bliver udgivet.

»Der blev plads på Solgaven i Farum i sommer, og siden da har vi i Københavns Kommune arbejdet på at få de nødvendige oplysninger fra Gentofte Kommune, så sagen kunne afsluttes. Det er endeligt lykkedes i oktober måned, og i sidste uge satte vi derfor gang i den afsluttende sagsbehandling, og vi forventer, at de sidste detaljer falder på plads i denne uge,« skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Den besked er nu også nået frem til Tove Manswell og hendes pårørende. De er lige blevet ringet op af kommunen med beskeden om, at Tove Manswell endelig kan flytte ind på Solgaven. Hendes ting bliver pakket i kasser, netop som du læser denne artikel.