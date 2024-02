Berlingske mener: Statens gældskaos begynder at ligne magtmisbrug

»Det er uhyrligt, at en eneste dansker kan være tvunget til mod sin vilje at sidde i gæld til staten, uanset om det drejer sig om en øre, 241 kroner eller større beløb,« skriver Thomas Bernt Henriksen i denne leder. Line Keiluweit Nielsen skylder det offentlige knap 300 kroner, men kan ikke få lov til at betale pengene. De kommer retur, når hun indbetaler. Fold sammen

Læs mere