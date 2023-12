Ledere Abonnement

Berlingske mener: Politikere fra regeringspartierne hyler som små børn, når de bliver bedt om at passe deres arbejde

Politikere fra regeringspartierne er sure over, at oppositionen kræver fremmøde fra alle folketingsmedlemmer ved enkelte principielle afstemninger. Det er en pinlig reaktion på et fuldstændig rimeligt krav.