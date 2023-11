Ledere Abonnement

Berlingske mener: Jeppe Bruus holder iværksætterne hen med tågesnak og falske tal

Et svar fra Skatteministeriet til Folketinget viser, at ministeriet ikke har en anelse om, hvad det vil koste at løse problemet med lagerskatten. I maj blev Mona Juul jordet for at mene det, som alle mener i dag uden nogen god grund.