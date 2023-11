Ledere Abonnement

Berlingske mener: Britisk nej til Rwanda-asylaftale må ikke stoppe den danske regering

Den britiske højesteret har underkendt en britisk asylaftale med Rwanda. Det betyder dog ikke, at målet om asylbehandling uden for Europa er umuligt at nå: Den danske regering må nu stoppe sin nølen og lægge flere kræfter i arbejdet.