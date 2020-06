Motorcykelbetjent fulgte med i søndagens demonstration: Når coronaforanstaltningerne ikke giver mening

Jeg var som motorcykelbetjent sidste søndag sendt ud til ledsagelse af en demonstration i anledning af et tragiske dødsfald på George Floyd foranlediget af en politimand i USA.

Det er helt i sin orden, at der demonstreres her i Danmark i anledning af støtte til den del af USAs befolkning, der føler sig udsat for racisme i dagligdagen, og som har den opfattelse, at politiet i USA i stor målestok udsætter dem for forskelsbehandling.

Derimod finder jeg det særdeles mærkværdigt samt ydermere betænkeligt, at man (læs regeringen og myndighederne) ikke fra offentlig eller politisk side finder anledning til at kritisere den sammenstimlen af borgere, der tilsyneladende uden hensyn til andres sikkerhed i disse i forvejen restriktive coronatider deltager i en demonstration af den art på ca. 15.000 mennesker – de fleste uden værnemidler.

Repræsentanter fra sundhedsmyndighederne burde som en selvfølgelighed været talstærkt til stede ved en sådan varslet begivenhed, f.eks. iført gule veste og mundbind, ligesom de med megafoner burde færdes blandt deltagerne i forbindelse med samling og opstart med relevante henstillinger samt information.

For mit vedkommende var jeg tvunget til at ledsage demonstrationen i 4,5 timer uden tilgang til værnemidler eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger, hvorved jeg naturligvis var eksponeret for ufrivillig smitte, åbenbart som en ganske naturlig ting for mit arbejdsområde.

Til gengæld har jeg fået pålæg fra min chef om straks at gå i 14 dages karantæne uden løn, såfremt jeg besøger et sommerhus i Sverige i den kommende weekend.

Jeg undrer mig over, om der i netop denne sag er en såkaldt berøringsangst fra politisk side – idet hverken statsministeren eller andre end sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har kommenteret begivenheden, hvilket ellers efterfølgende er og var min forventning.

Jeg har svært ved at se logikken i fortsat nedlukning af bl.a. hotelområdet med henvisning til faren for coronasmitte eller andre restriktive foranstaltninger f.eks. for turister i Danmark

Henrik Schmeisser, politiassistent, Københavns Færdselspoliti