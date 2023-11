Læsere Abonnement

Eksmuslim er forarget over propalæstinensiske demonstrationer efter Hamas’ terrorangreb: Nej tak til islams kollektivistiske tankegang

Tænk at være jøde i Danmark og så opleve dette vanvid udenfor sin dør. Det er ikke for sjov, at synagoger bevogtes af politiet. Og det er altså ikke blot nazister, de beskyttes imod.