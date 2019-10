Det er så pinligt, Pernille Rosenkrantz-Theil

Pinlig og politiserende minister

Forleden kunne vi læse en større artikel om privatskolerne contra folkeskolen. I den forbindelse benyttede vores nye børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, lejligheden til at fremkomme med en udtalelse, der vidner om mageløs uvidenhed eller grov politisering.

Ministeren havde ikke haft tid eller lyst til et interview. Hun nøjedes med en ganske kort mail på 7,5 linjer. Men en så kort mail var nok til at dokumentere hendes uvidenhed. Ministeren påstod, at i 2018 var overskuddet hos privatskolerne knap 300 mio. kr. Det virker stærkt dubiøst på ministeren. Hun forstår ikke, at privatskolerne må spare op til reparationer og udbedringer af bygninger. Eller til evt. udvidelser, hvis elevtallet stiger. Alle, der arbejder i privatskolerne eller har børn der, ved, at det koster blod, sved og tårer, hvis taget er utæt eller der skal udvides.

Det er pinligt, at ministeren med en sådan udtalelse dokumenterer en så enestående uvidenhed på det område, hun er minister for. Det er ikke trygt. Hvis hun ønsker at vide mere, kan hun evt. spørge hos statsministeren. Hun ved jo – som mange andre socialdemokrater, fx den forrige kvindelige statsminister – hvordan det er at have børn gående i privatskoler. Ikke blot hvad det koster rent økonomisk, men også hvilke ofre man som forældre må yde på skolerne.

Ministerens ærinde er naturligvis at styrke folkeskolen. Men at det skal gennemføres ved at gøre det endnu dyrere at drive privatskole er vanskeligt at forstå. Ejvind Bitsch, pensioneret skoleleder, Kalundborg

Ingen hurtige genveje til et tryggere Danmark

Da jeg tiltrådte som ny justitsminister i sommer, måtte jeg sande, at vores retssystem er hårdt presset. Først og fremmest lå der en ubetalt regning til politiet på ca. en mia. kr., svarende til, at vi ville skulle fyre mere end to gange antallet af politibetjente i Fyns Politi, hvis ikke regningen blev betalt.

Dertil viste det sig, at både politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen var mere presset, end jeg havde frygtet. Det har jeg været åben om, og jeg har helt nøgternt fortalt om de store udfordringer, vi står over for.

Derfor undrer det mig også, at jeg forrige fredag kunne læse i Berlingske, at tænketanken Kraka har fået det indtryk, at regeringen mener, at vores forslag til dette års finanslov løser alle problemer i politi og anklagemyndighed.

Jeg vil gerne understrege, at problemerne på retsområder ikke løses med et snuptag. Det er også derfor, at vi på den korte bane nu rækker politi og anklagemyndighed en økonomisk redningsplanke på 1,2 mia. kr. Men samtidig lægger op til på den lange bane at gennemføre grundlæggende forandringer af dansk politi i et længere politisk forløb, med de politiske partier på Christiansorg. Nick Hækkerup (S), justitsminister

Gæld skal altid betales

Så kunne vi i Berlingske Business lørdag læse, at vi skatteydere har 123.000.000.000 kr. til gode hos 1 million debitorer, og at staten forventer at inddrive ca. ni af dem. Det kan ikke være rigtigt.

Gæld skal betales ligegyldigt, hvad det koster at kradse den ind. Det er ikke rimeligt, at nogle skal slippe og have eftergivet det, de skylder, fordi man ikke kan finde en metode til at få fat i vores tilgodehavende. Man risikerer, at nye skyldnere hele tiden kommer til, fordi der ikke er respekt for systemet.

Overgiv sagen til RKI eller andre, som kan det der med at få penge hjem. Jens Frederiksen, Espergærde

Wulff & Morgenthalers argument for kapitalisme

Tak til Wulff & Morgenthaler, som i animationsfilmen »Mugge og vejfesten« har leveret en vidunderlig børnevenlig illustration af, hvorfor socialisme er uholdbart skrøbelig. I en ganske kort scene ser man de skøre femlinger »lege samfund« ved at lave en menneskepyramide. En af de nederste erklærer, at han ikke vil være med længere, han er kapitalist – og træder ud af pyramiden. Den braser sammen.

Den kapitalistiske femling fremstod ganske vist usympatisk, men min datter og hendes 4. klasse, som så filmen, må samtidig have forstået, at det nok at bedre at bygge et samfund, der i stedet tager udgangspunkt i at orkestrere vores evige egennytte til alles bedste. Kasper Skårhøj, Vanløse

Spild af penge

Tom Jensen påpeger i sin kommentar, at det er politikerne, der har givet fremmedkrigerne deres danske statsborgerskab. Det lyder derfor umiddelbart logisk, at det også må være politikerne, der kan fratage dem samme statsborgerskab. Hvis de er utilfredse med den afgørelse, kan de jo bare få sagen prøvet ved en domstol. At hive alle afgørelser for en dommer, er da spild af skatteydernes penge og retsvæsnets tid. Helle Marckmann, Dragør