Kulturkommentar Abonnement

Den berømte »bollestang« sidder der stadig: Jakob Steen Olsen siger farvel til homobaren, der ellers aldrig lukkede

Kommentar: Her kunne man stille sig med en stor fadøl og lade sig overbeglo. Her kunne man finde en ny kæreste og miste ham samme nat. Jakob Steen Olsen tager afsked med byens uartige homobar – og konstaterer, at der er en højere mening med, at den lukker.