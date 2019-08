Whitney Houston hitter syv år efter sin død

Hun lever ikke længere og gør det så alligevel:

Whitney Houston har fundet vej til hitlisterne syv år efter sin død. Den amerikanske soulstjerne kan for tiden høres i sangen »Higher Love« takket være kreativitet og moderne teknik.

Selve nummeret blev skabt af britiske Steve Winwood i 1986 og vandt alles hjerter på indspilningen med Chaka Khan som solist. Whitney Houston indspillede den så i 1990. Nummeret med hende udkom bare kun som bonus til en japansk udgave af »I'm Your Baby Tonight« dengang og altså ikke som skæring på det internationale marked - en afgørende forskel i LPens tid.

Clive Davis, i Billboard »Man skal vente på det helt rigtige tidspunkt og kun udgive det særlige, det aktuelle, det relevante«

Så da svigerinden Pat Houston som ansvarlig for boet efter Whitney fik tjekket det efterladte materiale med henblik på glemt guld, var »Higher Love« den oplagte kandidat til en form for genudgivelse.

Pat Houston (th) var Whitney Houstons svigerinde og står nu for forvaltnngen af boet efter hende. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Talløse henvendelser

Pat Houston har efter eget udsagn fået talløse henvendelser med lignende ideer og altid sagt nej. Simpelthen fordi sådan nogle udgivelser »ikke altid ville være godt for Whitneys eftermæle«, siger hun til billboard.com.

Og hun har hele tiden fundet opbakning til sit nej hos nestoren Clive Davis fra pladeselskabet Sony Musics kunstneriske ledelse.

»Man skal vente på det helt rigtige tidspunkt og kun udgive det særlige, det aktuelle, det relevante,« siger 87-årige Clive Davis.

Det mere praktiske var en anden udfordring: Selskabet lå inde med en studieoptagelse fra 1990 af Whitney Houstons stemme og skulle nu have en skæring ud af den. Pat Houston og pladeselskabet gik på udkig efter en producer med hjerte for Whitney Houston og samtidig med vilje til noget tidssvarende.

Man sendte vokalen til Kygo og gav den unge nordmand et mindre chok.

Kygo er norsk producer og DJ og ses her under uddelingen af Nobels Fredspris i 2015. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Kygo på 27 år med det borgerlige navn Kyrre Gørvell-Dahll hører til en af Norges mest kendte DJs og producere og har allerede fået godt 2,5 milliarder klik på YouTube og musiksitet SoundCloud. Så er man ligesom i gang.

Nordmanden aner ikke selv, hvordan selskabet Primary Wave fik præcis ham i tankerne. Han fik sådan set bare skæringen i en mail med den spændende udfordring og troede ikke sine egne øren.

»Så jeg stormede hen til studiet og prøvede at producere noget rundt om den fantastiske vokal«, siger han til Billboard.

»Det her er en mulighed for livet. Jeg havde ikke lige set dét samarbejde komme.«

Seth Faber fra Primary Wave har kun lovord til overs for Kygos arbejde: Det norske talent kunne nemt gå amok i fri leg med instrumenter bag Houstons stemme. Men han har forholdt sig meget smagfuldt og kun »klippet« lidt i selve stemmen - også for at »fremtidssikre« albummet en smule, forklarer han.