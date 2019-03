Vodka, varme følelser og vilde drab ved nattetide

Nej, nej og atter nej: Vor tids stærkeste spionserie bliver ikke forlænget.

Rygterne om en syvende sæson af »The Americans« har ellers svirret i årevis og givet tusinder af fans forhåbninger.

Men når man ser sidste afsnit af seriens sjette sæson og især de allersidste sekunder med hovedpersonerne Elizabeth og Philip i toget – så ligner et endegyldigt stop det eneste rigtige:

Vi får ikke flere håndkantslag i den politiske bolledej. Gyseren om det russiske ægtepar i kold krig på en amerikansk villavej kan umuligt fortsætte. Jerntæppets fald og gudernes styrt fra Kremls mure har ganske enkelt gjort verden til et andet og måske lidt mere kedeligt sted.

Forhistorien har båret de første fem sæsoner: Elizabeth og Philip Jennings med de moderigtige børn og pejsestuen er installeret af KGB med onde hensigter.

Parret skal opsnuse amerikanernes militære hemmeligheder, aflive kilderne så effektivt og lydløst som muligt og i sidste ende få hele kapitalismen ned med nakken.

Russernes dækhistorie har gennem alle årene været driften af et beskedent rejsebureau med brunlige vægge plus datterens ikke så kommunistiske søndagsskole og sønnens interesse for sport.

Alt kunne faktisk have været perfekt helt ned til grillfesterne med countrymusik og dåseøl fra køleskabet. Hvis altså ikke parrets nabo foruroligende nok var en nationalkonservativ single ved navn Stan Beeman og dermed en af FBIs mest ihærdige spionjægere.

Den sympatiske strømer i skikkelse af Noah Emmerich anede faktisk uråd allerede i sæson et og har for længst gennemsøgt naboernes hus og garage på jagt efter beviser for sin grumme mistanke.

Men til ingen verdens nytte. For både Elizabeth og Philip er stjerner inden for spionage og kan holde på en hemmelighed. Deres forklædninger gennem serien gør Keri Russell i den kvindelige hovedrolle og Matthew Rhys i den mandlige halvt ukendelige på stadig nye og stadig sjovere måder.

Og uden at spoile: Den flinke nabo får faktisk syn for sagen i sidste afsnit. Afgørende forhandlinger om verdensfreden har bare taget en dramatisk drejning og reduceret Stan til lidt af en birolle i deres liv.

Nye tider, gamle skikke

Da sæson nummer seks går i gang, virker verden allerede forandret.

Philip har droppet livet med skæg og blå briller til fordel for rejsebureauet på fuld tid. Manden ejer et mistænkeligt hjerte for den dejlige bil med soltag og tror måske knap nok på proletariatets diktatur længere.

Konen virker til gengæld stadig mere frelst ved tanken om hammer og segl og har endda fået datteren Paige i skikkelse af Holly Taylor med på kvælertagene ved nattetide.

Af gode grunde. Kommunismens sag skal vindes nu! Sovjetunionen er tvunget ind i nogle forhandlinger om nedrustning og skal have de bedste kort på hånden.

Trådene til virkelige begivenheder har været et af seriens stærkeste træk. Man hører et nummer som »With or Without You« med U2 og føler sig hensat til slutfirserne. Eller man ser en ægte nyhedsudsendelse i baggrunden og kan med et huske de konkrete omstændigheder:

En statsleder med cowboyhat, en statsleder med modermærke formet som Færøerne i panden, en bestemt slags raketter på vej over Den Røde Plads til tonerne af »Internationale« – og du mærker hele den gamle fornemmelse af kold krig med en sælsom blanding af frygt og fryd.

De nye takter i verden gør så samtidig spionerne stadig mere magtesløse. Philip har længe levet et dobbeltliv med den alt for søde Martha fra FBIs sekretariat i sin jagten på hemmeligheder. Hun gennemskuer bare hans forklædning og er i sidste øjeblik blevet eksporteret østover til paradiset med de tomme hylder.

At man ikke hører mere til hende, forbliver en lidt ærgerlig brist i fortællingen – for hun var en af de mest menneskelige i seriens himmelske hav af sideskikkelser.

Fans får til gengæld både den evigt tvivlende Oleg og den anderledes betontroende Claudia tilbage og kan altså ryste videre ved tanken om vildskaben i KGBs kældre. Og selv om Elizabeth i mangel af bedre har dyrket en højtstående officer med nøgle til amerikanernes planer, går aktionen i nogle af sæsonens mest dramatiske minutter helt galt – endda så datteren nær kommer af dage.

Men nej. Sidste afsnit hedder »START« efter den store atomaftale og betyder samtidig slut. For da afsløringen kommer, da parret står over for den hårdt prøvede nabo, da den hæsblæsende jagt går ind og kulminerer i toget på vej væk – da ser man en uventet og alligevel logisk skikkelse stå alene tilbage på perronen.

Hvilket øjeblik. Og sikke en utrolig finale! Selv når verdensfreden står på spil, handler vores inderste tanker om kærlighed.

»The Americans« er oprindeligt en produktion fra FX og kan i dag ses på Netflix med danske tekster