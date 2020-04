Velfærdsstatens døtre drømmer om lækre IS-krigere: Spændende serie stiller skarpt på kvinder, der opsøger deres undertrykkelse

Der er ting, vi næsten ikke taler om længere. Som radikalisering, had og terrorisme. Begreberne findes stadig, de er bare fortrængt af coronavirus. Ikke desto mindre er der stadig grupperinger, der drømmer om at ødelægge os. De virker tilmed sært tiltrækkende på folk, der bor rundt om hjørnet.

Siden verden første gang hørte om Islamisk Stat, har en lind strøm af unge, vestlige kvinder forladt deres hverdag til fordel for et styre, der bygger på en blanding af religiøs fundamentalisme og kvindeundertrykkelse.

Pigernes baggrunde er vidt forskellige, men alle er i en eller anden forstand sødmælksbørn af velfærdsstaten, der forkaster deres privilegerede og frie liv for lade sig tildække og bortgifte. Hvad er det, der sker?

Det forsøger Netflix' svenske serie »Kalifat« at vise i en form, der er så spændende, at den rammer dig i både maven og hjertet.

LOL i kalifatet

»Kalifat« følger den unge kvinde Pervin, der er fulgt med sin svenske mand til Raqqa, hvor hun lever tildækket og ensom. Drømmen er at komme tilbage til Skandinavien; hendes bedste øjeblikke foregår i dobbeltsengen med manden, hvor de spiser pastaretter og ser »Broen« under de syntetiske, arabiske tæpper.

Ægtemanden Husam er del af en terrorcelle, der planlægger et større angreb mod Sverige, og Pervin opdager, at hun måske kan bytte oplysninger om attentatet for en enkeltbillet til Arlanda Lufthavn ved Stockholm.

Det passer godt for politikvinden Fatima, der er røget i unåde på sit arbejde og vil gøre hvad som helst for at afdække et kommende angreb. Endelig følger vi de to unge piger, Sulla og Kerema, der møder en ung og charmerende fyr, der lover dem et mere sandt liv i Allahs navn.

Der er således flere spor, der elegant fletter sig ud og ind af hinanden, men fælles for dem er, at de handler om en stor eksistentiel splittelse. De unge piger, der ender med at tage til Syrien, er helt almindelige teenagere, der dyrker holdsport, hører svensk pop og drømmer om at flirte med de lækre, maskuline mænd, der optræder i Islamisk Stats propagandavideoer.

Den store splittelse

Som mange andre unge søger de en cool modkultur, der kan give dem et ståsted og vise, at deres generation er noget særligt. Paradokset er, at den progressivve modkultur bliver dannet af en dybt antikvarisk og moralsk konservatisme, der virker tiltrækkende, når den sættes op mod det svenske samfund, som de føler sig misforstået og på kant af.

Også Pervin er splittet mellem sine følelser for familien og sin frihedstrang. Alle er revet midt over, alle tjener flere end én herre. Selv politikvinden Fatima, der har sin frihed, bruger den mest på at banke panden mod en mur.

Selv om friheden bruges forkert, kan det være svært at forstå dem, der helt fravælger den. Hvad får en 13-årig til at drømme om tvangsgiftemål med en mand, hun ikke kender og ikke kan tale med? Hvad er det for nogle trygge rammer, vi ikke kan give dem i de skandinaviske samfund?

Problemet står stadig og venter på os, når hverdagen indfinder sig postcorona. Selv om den vil virke genkendelig, er den ikke nødvendigvis tryg.

»Kalifat«. Medvirkende: Gizem Erdogan, Aliette Opheim, Nora Rios, Amed Bozan og Albin Grenholm. Består af otte afsnit. Alle er tilgængelige på Netflix.