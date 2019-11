Ungarn trækker sig fra Eurovison: »Er for homoseksuelt«

Kameraer, der stiller ind på kyssende homoseksuelle par. Regnbuebannere, der vajer ved siden nationalflagene i publikumshavet. Homo-vittigheder fra scenen og musikalske indslag, der gennem årene både har givet sendetid til mænd i dametøj og lak og læder.

Er Eurovison blevet for LGBT-venligt? Det synes de angiveligt i Ungarn. Landet er ikke på listen over nationer, der deltager, når det internationale melodi-grandprix, Eurovision, finder sted i Rotterdam til maj. Ifølge den britiske avis The Guardian kæder kilder i den statslige TV-station MTVA, der har trukket landet ud af konkurrencen, beslutningen sammen med landets højrenationale regerings kampagne for at styrke traditionelle, heteroseksuelle familieværdier og sætte fart i børnefødsler.

Ingen forklaring

En officiel forklaring på, hvorfor landet ikke deltager for første gang siden 2011 er ikke tilflydt medarbejderne, men en kilde siger til den britiske avis, at den generelle opfattelse blandt medarbejderne er, at beslutningen skal kædes sammen med sangkonkurrencens LGBT-positive indstilling. En politik, som står i kontrast til stationens generelle henstilling til medarbejderne om ikke at dække LGBT-spørgsmål positivt.

The Guardian har ikke kunnet får et direkte svar på, hvorfor Ungarn ikke stiller op næste år, men MTVA forklarer, at vinderen, der løber af med sejren i den okale sangkonkurrence The Song, hvorfra den nationale Eurovison-kandidat ellers er blevet rekrutteret, i stedet får mulighed for at optræde på TV hjemme i Ungarn.

Homosekusel flotille

Heller ikke den oppositionspolitiker, der i sidste uge spurgte en af regeringens ministre om grunden til, at Ungarn ikke stiller op i Eurovision næste år, fik andet svar, end at det var MTVAs suveræne afgørelse. Men i flere medier er udmeldelsen af konkurrencen kædet til det homoseksuelle spørgsmål, bla. af den regeringsvenlige redaktør og TV-kommentator Andràs Bencsik.

»Jeg byder beslutningen velkommen, også fra et menatlt sundhedsperspektiv, at Ungarn ikke deltager i den heomoseksuelle floteille, som denne internationale sangkonkurrence er blevet reduceret til,« sagde han.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har ikke selv fremsat direkte homokritiske udsagn, men har dog gentagne gange sagt, at ægteskab kun kan finde sted mellem mand og kvinde. Derimod har flere af hans politiske meningsfæller skruet op for homofobiske ytringer i den senere tid. Tidligere på året sammenlignede formanden for det ungarske parlament, László Kövér, forkæmpere for homoseksuelles ret til at gifte sig og adoptere med pædofile:

»Moralsk er der ingen forskel på pædofiles opførsel og på en, der forlanger sådan noget,« sagde han. I stedet fremhævede han den »normale homoseksuelle«, som forstod sin lavere status:

»Han prøver på at passe ind i verden, mens han ikke nødvendigvis tror, han er lige.«

Også en politiker fra regerningspartiet har foreslået en boycott af Coca-Cola, efter at et bøssepar indgik i en af firmaets reklamer.

Den europæiske sendeunion EBU, der er ansvarlig for konkurrencen, har svaret, at det ikke er usædvanligt, at lande melder sig ud og ind af konkurrencen.

»Vi håber på at byde stationen MTVA tilbage til Eurovision-familien snart«.

Opfølgning: De ungarske offentlige mediers organisation har udsendt en pressemeddelelse, hvor de afviser, at landets udmelding af Eurovision skal ses i sammenhæng med »det høje antal homoseksuelle optrædende«. The Guardians Central- og Østerurpa-kooresponent,Shaun Walker, fastholder dog på Twitter, at han har de interne kilderne i orden og at historien er legitim set i sammenhæng med den herskende ungarske tone i forhold til LGBT-spørgsmål.