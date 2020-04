Trumps epidemichef med opsigtsvækkende udmeldning: »Jeg synes ikke, vi nogensinde skal give håndtryk igen«

Hvornår har du sidst givet hånd? Det kan være svært – måske endda umuligt – at huske, nu hvor de fleste arbejder hjemme, arbejdsmøder foregår på videolink, og vi alle sammen opfordres til at holde afstand. Og det inkluderer selvsagt også, at vi ikke stikker højre hånd frem for at hilse på andre.

Adskillige amerikanske medier er begyndt at fabulere over, om coronakrisen endegyldigt bliver dødsstødet for håndtrykket, som vi kender det. I den forbindelse kommer en førende amerikansk immunolog og læge med et indspark i den debat. Han hedder Anthony Fauci og er direktør for USAs National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Derudover er han en af nøglepersonerne i Det Hvides Hus' task force, der skal bekæmpe coronavirus.

»Vi har ikke brug for at give håndtryk. Vi bliver nødt til at bryde den vane. For sagen er den, at det er en af de hyppigste måder, vi overfører respiratoriske sygdomme på. «

»Jeg synes ikke, at vi nogensinde skal give håndtryk igen ... for at være helt ærligt. Ikke alene vil det være godt i forhold til at forhindre coronavirus: Det vil formentlig også nedbringe antallet af influenzatilfælde i dette land drastisk,« siger han i en The Wall Street Journal-podcast.

I et interview med Sinclair Broadcast Group kom han med en lignende udmelding:

»Som samfund burde vi bare glemme håndtryk,« sagde han og fortsatte:

»Vi har ikke brug for at give håndtryk. Vi bliver nødt til at bryde den vane. For sagen er den, at det er en af de hyppigste måder, vi overfører respiratoriske sygdomme på.«

Undgå kram og håndtryk

Herhjemme var håndtryk og kram noget af det første, myndighederne opfordrede os til at undgå som følge coronakrisen.

Det skete for lidt over en måned siden – helt præcist den 6. marts. Siden har vi set adskillige alternative måder at hilse på. Der er blevet lavet aparte foddanse og luftkrammere, og der er blevet hilst ved at lade hinandens albuer møde hinanden.

Allerede den 11. marts viste en undersøgelse, som Megafon havde foretaget for TV2, at næsten halvdelen af danskerne havde undgået at give hånd af frygt for smitte.