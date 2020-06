Trump må ikke længere spille disco-klassikere

Hvem husker den amerikanske popgruppe Village People, som hittede i slutningen af 1970erne med klassiske, småfrække dicosange som »Macho Man«, »In the Navy« og »Y. M.C.A.«?

Det var dem, der legede med det maskuline udtryk og klædte sig ud som byggearbejder, indianer, biker, politimand og så fremdeles, samtidig med, at de tog deres gruppenavn fra New York-bydelen Greenwich Village, der var hjemsted for mange homoseksuelle.

En, der husker dem, er i hvert fald den amerikanske præsident, Donald Trump, som gerne spiller nogle af Village Peoples hårdpumpede rytmer til sine politiske folkemøder, særligt »Macho Man« og »Y.M.C.A.«

Fredag bad forsangeren Victor Willis, der også har været med til at skrive gruppens sange, imidlertid præsidenten om at holde inde med at spille dens hits i politiske sammenhænge, såfremt han gør alvor af at sætte miltæret ind over for fredelige demonstranter i forbindelse med protesterne i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død som følge af politivold.

Fra teksten til Village People's »Macho Man« »Macho, macho man I've got to be, a macho man Macho, macho man (yeah, yeah) I've got to be a macho! Body, its so hot, my body, Body, love to pop my body, Body, love to please…«

I et Facebook-opslag gjorde Willis også rede for, hvordan han mener en militær indsats mod demonstranterne ligefrem ville få amerikanerne til at sætte ham fra bestillingen:

»Hvis Trump beordrer miltæret til at beskyde sine egne borgere (på amerikansk grund), vil amerikanerne rejse sig i så stort et antal uden for Det Hvide Hus, at han måske bliver tvunget fra embedet før valget,« skrev han.

Nej fra Rihanna, Aerosmith og R.E.M.

Tidligere har gruppen intet problem haft med, at Trump benyttede deres musik til at løfte stemningen ved sine politiske møder. Mens kunstnere som Rihanna og grupper som Aerosmith og R.E.M. har bedt præsidenten om at holde fingrene fra deres musik, har Village People været ligeglade:

»Eftersom vores musik ikke bliver anvendt til en speciel velsignelse, er præsidentens brug fuldstændig lovlig. Han er forblevet respektfuld i sin brug af vores sange og har ikke overskredet grænsen; hvis han eller en anden kandidat skulle bruge vores sange på en måde, som antydede vores opbakning eller i en promoverende reklame, ville det være at overskride grænsen,« skrev de tidligere i en pressemeddelelse.

Village People behøver nu ikke at være bekymrede indtil videre. Til trods for det forestående amerikanske præsidentvalg, er alle større politiske møder foreløbig aflyst på grund af coronakrisen.