Tessa er vred og liderlig og ikke bange for at tale om det. Det er helt perfekt

Hvis ikke man havde hørt om Tessa før, så var der nok en del, der fik øjnene op for hende under Zulu Awards 2020, da den 22-årige Hundige-rapper indtog scenen sammen med rapgruppen Suspekt. Også Berlingske så showet, der blev beskrevet som »kvalmende og infantilt grænsesøgende«. Nu har Tessa fået sit eget show på DR3, og det beviser, hvorfor hun er andet og mere end en glatkrop fra bunden af den danske musikkultur.

Tessa er en af Vestegnens hårde piger. Hun kom frem sidste år uden meget erfaring – men med en naturlig fornemmelse for flow og rytme. Hendes tekster er direkte og rå, men også proppet med humor om mænd, der »snakker for meget og knepper for lidt«.

»Vis mig den rapper, der skriver sine tekster til bagsædet i en Berlingo, og jeg skal vise dig en dødsdømt karriere.«

Jeg er helt med på, at det ikke matcher Shakespeares sonetter, men Tessa skal også måles med en anden målestok. Vis mig den rapper, der skriver sine tekster til bagsædet i en Berlingo – eller til bibliotekets hylder – og jeg skal vise dig en dødsdømt karriere.

Tesssa er girlpower uden de nuttede rottehaler og det forsonende lillepige-smil, der ofte bruges som glidecreme for samfundets accept af unge kvinder, der vil noget. Hun er vred, hun er liderlig, og hun er ikke bange for at tale om det.

Er det revolutionerende i 2020? Faktisk, ja. Den 22-årig vestegnsrapper er – tro det eller ej – en af meget få danske kvinder, der er slået igennem i en genre, der stadig ligner en lukket drengeklub. Hun er hiphoppens svar på fjerdebølgefeministerne, men med humor og rytme.

»Tessas Hævn« går tæt på den 22-årige Hundige-rapper og hendes vej ind i dansk rap.

Et nummer som »Snakker for meget«, er måske ikke det oplagte sangvalg for en familieudflugt, men der er geniale ordspil i sangen om manden, der har en »fræk krop, men fuck hvor du snakker/ Jadajada, der sker nada/ Hvor' min fucking vibrator?«. Andre kvinder har tænkt det samme og holdt det for sig selv.

Det bedste siden Natasja

At hun har manglet, ser man i DR3-serien »Tessas Hævn«, der bliver vist på DR3 lige nu. Vi følger Tessa i studiet, får indblik i den problematiske opvækst og er med under og efter hendes første koncert på Roskilde Festival, hvor hun bliver bestormet af unge kvinder fra velfærdssamfundets midte, med perfekt uglede hestehaler og vintage-garderober, der mener, at hun »er det bedste, der er sket dansk rap siden Natasja«.

Det er desværre ikke kun en kompliment. I dansk rap står pigerne i kulissen og danser, mens Kinky Fætter synger »Sut den op fra slap«. Når streamingtjenesten Spotify offentliggør sine lister over de mest afspillede kunstnere, er der masser af danske mandlige rappere i toppen (i 2019 både Kesi, Ude af Kontrol og Branco). Pigerne er fraværende.

Branchen ved det godt, flere tiltag er i gang. Tessa kommer direkte fra Urban Grrls, et projekt, der skal få pigerne op på scenen. Andre kvindelige rappere af samme generation – som Vigsø og Yakuza – er også dukket op. Som Tessa selv siger: »Rollerne er vendt rundt, Barbie rykker Ken rundt/ Nu' du kun i centrum, når jeg sætter mig på den mund«.

Tessas tekster er hverken mere eller mindre eksplicitte end dem, vi har hørt før, men de er bemærkelsesværdige, fordi de kommer fra en kvinde, og fordi de er på dansk. Vi har vænnet os til at folk synger »bitch« og »dick«. »Din mis er slidt«, ligger lidt anderledes i munden.

Ingen har nogensinde sagt, at hiphoppen skal bruges til at lære børnene om grammatik og mådehold. Til gengæld har den rytmiske musik altid rykket ved vedtagne normer. Lige nu viser stemmene fra Vestegnen, at pigerne ikke bare er til pynt og andres nydelse.

Jeg kommer ikke selv til at synge med (i hvert fald ikke når børnene er hjemme), men jeg vil gerne kæmpe for andres ret til at gøre det.

»Tessas Hævn« vises på DRTV. Første afsnit er tilgængeligt nu. De sidste tre afsnit vises de kommende søndage.