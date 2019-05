Succesrig 80er-producer: »Musikindustrien er gået for vidt. 99 procent er soft porn. Se på videoerne, jeg ville ikke have mine børn til at se dem«

Beyoncé er gennemblødt. Hun er iført en diminutiv bikini med en gennemsigtig kjole over og vrider sig i vandkanten, mens store bølger sprøjter ind over hende i slowmotion. Symbolikken er ikke til at tage fejl af, da hun synger:

I've been drinking/ I've been drinking/ I get filthy when that liquor get into me/ I've been thinking/ I've been thinking/ Why can't I keep my fingers off it/ Baby I want you now-now.

Selv om Beyoncé har lavet masser af sexede videoer, så vakte »Drunk In Love« fra 2013 alligevel opsigt. Dels på grund af sine soft porn-agtige referencer, men også teksten, der handler om at knalde hele natten og bruger udtrykket om at ride gemalen Jay-Zs surfboard.

Popmusik har altid været tæt forbundet med sex og ofte udfordret samtidens seksualmoral. Tænk bare på Elvis Presleys berømte hoftevrik i 50erne, der fik datidens forældregeneration til at løfte øjenbrynet i forargelse. Eller Donna Summers orgasmeagtige stønnen på diskoklassikeren »Love To Love You« fra 1975, for ikke at nævne Madonnas iscenesættelse af sig selv som frigørende sexgudinde i 80ernes konservative Reagan-æra i USA.

»Hvis man ser på udviklingen siden 2011, er popkulturens fascination af porno dog ikke blevet mindre. Nærmest tværtimod. Siden 2007 har Kardashian-familien gjort det, man kunne kalde »stripperlooket« med store kunstige læber, akrylnegle, kropsnært tøj og knæhøje lakstøvler populært over hele verden.«

Der er skrevet ph.d.-afhandlinger om pornoficeringen af popmusikken, men det største jordskred skete i 1981 med lanceringen af MTV. For med musikkanalen fik popmusikken et internationalt vindue til millioner af unge, som lod sig inspirere af kunstnernes stil, outfits og dansemoves.

En af dem, der forstod, at sex i den grad sælger, og var rigtig god til at løbe med opmærksomheden fra starten af MTV-æraen, var netop Madonna, hvis videoer til sange som »Like A Virgin« og »Cherish« kun blev vist efter midnat på musikkanalen.

Coffee table-bog om SM og homosex

I 1989 udsendte Madonna musikvideoen til singlen »Like A Prayer«. I en scene imiterer hun at masturbere i en kirke, hvilket naturligvis medførte store protester fra det kristne USA og katolske lande. Madonnas image var fra starten af hendes karriere inspireret af pornografiens æstetik med outfits af blondeundertøj, samlejebevægelser med sine dansere på scenen og en tårnhøj chokeffekt for det bornerte USA. Året efter udsendte sangerinden musikvideoen »Justify My Love« med klare referencer til SM og gruppesex.

Madonna har hele sin karriere trukket på referencer til sex og porno – ikke mindst ved sine sceneshow. Her optræder hun i Parken i 2012 ved MDNA-turnéen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men det var intet imod de chokbølger, hun sendte igennem USA i 1992 med fotobogen »Sex«, der indeholdt sexscener med blandt andre Naomi Campbell, skuespilleren Isabella Rosselini og rapperen Big Daddy Kane. Billederne i sort/hvid var taget af modefotografen Steven Meisel.

Bogen blev den hurtigst sælgende coffee table-bog nogensinde og viste ucensurerede billeder af SM, spanking og homosex, men mange fans og kritikere mente, at Madonna var gået for langt. I dag er bogen dog blevet et samleobjekt og bliver solgt for tusindvis af kroner på Ebay – hvilket viser, at vores seksualmoral har flyttet sig på 30 år.

Strippere og store numser

En genre, der altid har haft et afslappet forhold til porno, er hiphoppen. De sidste 30 år er det nærmest blevet comme il faut for langt de fleste rappere at have halvnøgne kvinder med i deres musikvideoer, gerne blandet med scener, hvor der kastes grønne dollarsedler eller sprøjtes champagne ud over de letpåklædte damer.

»Popmusik har altid været tæt forbundet med sex og ofte udfordret samtidens seksualmoral. Tænk bare på Elvis Presleys berømte hoftevrik i 50erne, der fik datidens forældregeneration til at løfte øjenbrynet i forargelse. Eller Donna Summers orgasmeagtige stønnen på diskoklassikeren »Love To Love You« fra 1975.«

I 1989 satte rapgruppen 2 Live Crews musikvideo »Me So Horny« standarden med g-strengsklædte kvinder, der danser på et podie. Set med nutidens øjne virker videoen dog relativt tilforladelig sammenlignet med, hvad der foregår i realityprogrammer som »Paradise Hotel« eller »Ex On The Beach«, men dengang blev musikvideoen censureret af MTV med sorte bjælker hen over kvindernes bagdele og bikinitoppe. I det hele taget blev rapgruppens album »Nasty As They Wanna Be« mødt med protester og boykot på grund af sit eksplicitte sprog: Ordet »fuck« blev sagt 226 gange, mens der er 87 referencer til oralsex på albummet.

Coveret på 2 Live Crews album »Nasty As They Wanna Be« fra 1989. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men hiphoppen har altid haft en fetich for store bagdele, længe før Nicki Minaj gjorde det til en ting. Tjek for eksempel Outkasts »The Way You Move«, 50 Cents »Disco Inferno« eller N.E.R.Ds »Lapdance«.

Listen over musikvideoer, der til forveksling minder om scener fra PornHub er lang. Flere rappere har også haft kvindelige pornomodeller med i deres musikvideoer, og enkelte har endda lanceret deres videoer på pornosites – formentlig fordi de ved, at der er et overlappende publikum.

Good girl gone bad

Efter årtusindskiftet var det, som om musikvideoerne ikke kunne blive frække nok, og en lang række sangerinder som Christina Aguilera, Britney Spears, Nelly Furtado, Rihanna og Ariana Grande har i deres musikvideoer trukket på pornoens udtryksformer med strip, poledancing, twerking og sveddryppende sexbevægelser, når de har skulle bryde med deres image som ung og nuttet til fordel for en mere voksen, seksuelt moden sangerinde.

Rapperen Cardi B i 2019 til en koncert i Houston med glittertrusser, chaps og twerkende dansere. Fold sammen Læs mere Læs mere

Tænk bare på Christina Aguileras »Dirrty«-musikvideo eller Britney Spears »I'm A Slave For You«. Eller for den sags skyld Disney Channel-darlingen Miley Cyrus, der i 2013 iscenesatte sig selv som raunchy sexkilling, der iført latexbikini twerkede op ad sangeren Robin Thicke. Som en slags popkulturel good girl gone bad-fortælling. I dag har Cyrus dog droppet sit sexede image og er tilbage med de mere country-inspirerede ballader, så det kristne USA kan ånde lettet op.

Sex sælger stadig

Men de pornoficerede popstjerner skaber stadig debat. Det vakte voldsom kritik, da Christina Aguilera i 2011 optrådte halvnøgen med et burlesque-inspireret show i den engelske version af »X Factor«, der blev vist for millioner af børnefamilier. Samme år langede produceren Mike Stock, der i 80erne var en del af producertrioen Stock, Aitken & Waterman (der blandt andet stod bag Kylie Minogue og Rick Astley), ud efter popstjerner, der smider tøjet i deres videoer.

Symbolikken er ikke til at tage fejl af, når Nicki Minaj optræder. Her er hun på scenen i New York i 2014. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Musikindustrien er gået for vidt. 99 procent af sangene på hitlisterne er r&b og 99 procent er soft porn. Se på videoerne, jeg ville ikke have mine børn til at se dem. Det handler ikke om at være gammeldags. Det handler om at bevare nogle værdier, som er vigtige i den moderne verden. I dag kan man ikke se musikvideoer af nutidige stjerner som Britney Spears eller Lady Gaga med en toårig,« lød hans kritik.

FAKTA 7 musikvideoer, der er inspireret af porno Nelly feat. St. Lunatics: »E.I.« (Tip Drill Remix) (2000)

Remixet af nummeret »E.I.« er et overflødighedshorn af bikiniklædte kvinder i jacuzzi og champagne, der sprøjter ud over de rystende bagdele.



Christina Aguilera: »Dirrty« (2002)

En afklædt Christina Aguilera vrider sig i en boksering i minimale outfits og bliver gennemblødt af store brusere. Videoen fik en del kritik, da den udkom og blev først vist efter midnat på MTV. 50 Cent: Disco Inferno (2004)

Denne video vakte opsigt på grund af sit store antal af næsten nøgne kvinder med minimale outfits på, der ryster, hvad deres mor gav dem.



Eric Prydz: »Call On Me« (2004)

En række letpåklædte kvinder er til en aerobictime, der til forveksling minder om et samleje med tøj på til tonerne af et dancebeat.



Rammstein: »Pussy« (2009)

Videoen viser det tyske bands dobbeltgængere, der har hardcore sex med rigtige pornostjerner.



Nicki Minaj: »Anaconda« (2014)

Nok Minajs mest kendte video med twerking, striptease og Drake, der får en lapdance af den storbagede rapper.



Kanye West: »Fade« (2016)

En nærmest nøgen og meget svedig Teyana Taylor danser, twerker og vrider sig på gulvet i denne video, der efter sigende af inspireret af 70er-pornofilm på PornHub. FOLD UD

Hvis man ser på udviklingen siden 2011, er popkulturens fascination af porno dog ikke blevet mindre. Nærmest tværtimod. Siden 2007 har Kardashian-familien gjort det, man kunne kalde »stripperlooket« med store kunstige læber, akrylnegle, kropsnært tøj og knæhøje lakstøvler populært over hele verden.

Og i dag indeholder de fleste popmusikvideoer med respekt for sig selv stærke referencer fra pornoens forførende univers – enten i form af bølgende baller i g-strengstrussser, svedperler, der langsomt drypper ned af kroppen eller champagne, der sprøjter ud over kunstneren i slowmotion. Aktuelle eksempler er for eksempel Ariana Grandes »7 Rings«, Nicki Minajs »Good Form« eller Cardi Bs »Money«.

Selv om det er 38 år siden, at MTV startede, så sælger sex stadig. Og når man ser på musikvideoerne fra dengang sammenlignet med i dag, står det klart, at soft porn nærmest er blevet mainstream. Selv Madonnas musikvideoer fra 80erne kan ikke hamle op med hverken Nicki Minaj, Beyoncé eller Cardi B, der folder sig ud.