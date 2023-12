Sting drømte om at slippe væk. Det lykkedes: »Senere i livet fandt jeg ud af, at jeg havde fået en gave«

Interview: Pludselig stod rocklegenden Sting i København. Han var der for at promovere sin musical »The Last Ship«, der bliver sat op i København i 2025. Den fortæller historien om det barske miljø, han voksede op i – og gjorde alt for at slippe væk fra. I dag står det klart for legenden, at barndommens benhårde vilkår har været afgørende for hans utrolige succes.