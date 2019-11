Snart går verden igen »Frost-amok«: Disney melder klar med den »perfekte film«

25. december er der basis for en kollektiv Frost-koma landet over, når Disneys »Frost 2« har Damarkspremiere.

Her skal Frost-fans i alle aldre igen følge med i de strabadser, der nu må overkomme søstrene Anna og Elsa samt deres venner Olaf, Kristoffer og Sven i byen Arendal.

Hos Disney gnider man sig allerede i hænderne, og der er forventninger om, at den anden film i rækken opnår samme succes.

»Vi forventer nogenlunde det samme som på den første film, der solgte vi 583.000 billetter. Vi håber selvfølgelig, der kommer nye fans til. Nu er det seks år siden, den første film kom, og der er jo kommet en helt ny generation til, men det er det niveau, vi håber på,« siger Lars Høngaard, der er marketingchef i den danske afdeling af Walt Disney Studios.

Lars Høngaard, marketingchef Walt Disney Danmark »Grunden er jo, at vi vil have den perfekte film igen. Vi går ikke ud og kaster noget ud seks måneder efter, fordi vi kan se det har været en succes.«

»Frost 2« er opfølgeren til gigantsuccesen »Frost« fra 2013. Den første Frost-film har på verdensplan i billetsalg indtjent svimlende 1,2 milliarder dollars, hvilket svarer til hele 8,1 milliarder danske kroner. Hertil kommer indtægterne fra diverse merchandise. Frem til forsommeren 2019 var Frost den mest indtjenende animationsfilm nogensinde på verdensplan. Men i forsommeren blev den dog overgået af et andet Disney-brag. Genindspilningen af Disney-klassikeren Løvernes Konge fra 1994, strøg ind som den mest sælgende animationsfilm nogensinde med et billetsalg på ni milliarder kroner.

At den første Frost-film skulle blive en så massiv og verdensomspændende succes, havde man ikke regnet med hos Disney. Her peger man på, at det er historien, der er løst baseret på H.C. Andersens »Snedronningen«, sangene og humoren, der gjorde filmen til en succes.

»Vi var meget overraskede. Vi havde set filmen og syntes, den var fantastisk, men vi havde slet ikke regnet med, hvor meget det gik amok. Vi solgte over 200.000 billetter på de første fem dage. Det er rigtig mange billetter, og det er en af de største animationsfilm, der har været gennem historien,« siger Lars Høngaard.

»Frozen 2«, som den hedder på originalsproget, har netop haft forpremiere i USA, hvor der for alvor bliver knald på 22. november, når filmen har premiere. Hos Disney i Danmark kan man tydeligt mærke hypen. Billetter til en række forpremiererer over hele Danmark er allerede revet væk. Opmærksomheden om den nye film kommer ikke kun fra de yngste Disney-fans.

»Der er mange, der glæder sig til den originale version med engelsk tale. På den første film var der mindre interesse for den originale version med engelsk tale, men fordi den nu har været vist overalt på diverse streamingtjenester, så er både den danske og originalversionen nu i høj kurs,« siger Lars Høngaard.

Idina Menzel lægger stemme til den amerikanske udgave af karrakteren Elsa. Her er hun til verdenspremieren på filmen »Frost 2« i Los Angeles 7. november.

Det er ikke unormalt, at der er store forventninger til en opfølger til en succes, det er de vant til hos Disney, men med »Frost 2« har fans måtte vente hele seks år på en efterfølger.

»Grunden er jo, at vi vil have den perfekte film igen. Vi kaster ikke noget ud seks måneder efter, fordi det har været en succes. Vi er forpligtet til at levere en rigtig god historie til Disney-fansene, og det tager tid,« siger Lars Høngaard.

Filmen har ikke udelukkende været en succes målt på billetsalget i biografsale verden over. Salget af merchandise er også eksploderet. Der har nærmest ikke været grænser for, hvad man har kunne købe af Frost-produkter efter mega-succesen. Rulleskøjter, slik, morgenmadsprodukter formet som små snefnug, suppe og sågar en folde-ud-seng, til trætte børn på farten.

»Vi regner med, at der kommer til at være kæmpe interesse op til jul, med legetøj, skoletasker, tøj og hvad der ellers kommer ud. Der kommer ikke til at mangle noget,« siger Lars Høngaard.