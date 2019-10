Secret Service frygtede, at Eminem ville dræbe Ivanka Trump efter rapnummer

På nummeret »The Ringer« fra Eminems surprise-album »The Kamikaze« fra 2018 langer rapperen ud efter USAs præsident, Donald Trump. Eller Agent Orange, som han kalder ham med en slet skjult hentydning til Trumps forbrug af selvbruner:

»These verses are makin' him a wee bit nervous/ And he's too scared to answer me with words/ 'Cause he knows that he will lyrically get murdered / But I know at least he's heard it/ 'Cause Agent Orange just sent the Secret Service/ To meet in person to see if I really think of hurtin' him«.

I teksten siger rapperen også, at han er blevet kontaktet af den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service.

Nu har mediet Buzzfeed fået aktindsigt i en intern Secret Service-rapport, der afslører, at Eminem rent faktisk er blevet afhørt af sikkerhedstjenesten. Ifølge den 40 sider lange rapport har Eminem udvist »upassende opførsel, der truer den beskyttede (Trump, red.)«.

​​Ivanka Trump i bagagerummet

Eminem har flere gange kritiseret Trump i stærke vendinger – blandt andet i nummeret »Revival« fra 2017. Her lyder et af versene:

»Donald Duck’s on, there’s a Tonka Truck in the yard / But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car? / Gotta get to the bottom of it to try to solve it / Must go above and beyond, ’cause it’s incumbent upon me / Plus I feel somewhat responsible for the dumb little blonde / Girl, that motherfuckin’ baton twirler that got dumped in the pond / Second murder with no recollection of it«.

Da sladdermediet TMZ i 2017 kontaktede Secret Service for at få en kommentar til nummeret, tog de angiveligt Eminems rim om at have præsidentens datter Ivanka Trump i bagagerummet på hans bil bogstaveligt.

Erik Steinskog, lektor i musikvidenskab »Secret Service forsøger nok bare at passe deres job, men de er ikke så gode til at fortolke raptekster. Måske forstår de sig ikke så meget på rap.«

I rapporten fra Secret Service står der: »Det er ikke første gang Mathers (Eminem, red.) har fremsagt trusler mod USAs præsident. I juni 2017 freestyle rappede han kommentarer, der var truende over for præsidenten«.

Rapporten hentyder til Eminems optræden ved BET Awards i 2017, hvor han tilsviner Trump. Ifølge rapporten blev Eminem afhørt 18. januar 2018. Få dage senere blev sagen dog droppet af Secret Service.

»Secret Service forstår sig ikke på rap«

Erik Steinskog er lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet og forsker blandt andet i rapmusik. Han kalder sagen en storm i et glas vand.

»Selvfølgelig skal Eminem ikke afhøres på grund af sine tekster. Der er ikke noget i den tekst, der gør, at man behøver løfte et øjenbryn. Secret Service forsøger nok bare at passe deres job, men de er ikke så gode til at fortolke raptekster. Måske forstår de sig ikke så meget på rap.«

Ifølge Steinskog er Eminems retorik dog vand sammenlignet med Trumps dramatiske udmeldinger på Twitter:

»Der er tendenser til totalitarisme og censur, når man ser på, hvordan Trump reagerer på kritik. Han er berygtet for at svine folk til på Twitter. Så på mange måder minder Eminems retorik om Trumps, men han er bare klogere. Men det er foruroligende, at han bliver afhørt, fordi Secret Service har opfattet ham som en reel trussel.«

​»Fuck Tha Police«

Det er dog langtfra første gang, at FBI eller USAs sikkerhedstjeneste overvåger kunstnere på baggrund af deres politiske holdninger.

FBI havde en stor sagsmappe på John Lennon, og da rapgruppen N.W.A. udsendte nummeret »Fuck Tha Police«, kontaktede FBI rapgruppens pladeselskab, Ruthless Records, for at fortælle, at de mente, nummeret gav et forkert billede af politiet.

»Der findes også mapper på John Lennon og Bob Dylans mest politiske tekster, ligesom rapgrupper som N.W.A. og Public Enemy er blevet overvåget. Der er en lang tradition for, at politisk musik har skabt fællesskaber og opfordret folk til handling – tænk bare på de mange sange imod Vietnamkrigen. Det interessante er relationen mellem fiktionen og virkeligheden, og at myndighederne ikke kan skelne.«

I 2004 kom det frem, at politiet i New York havde en særlig enhed, der overvågede rappere. Men ifølge Steinskog misforstår både myndigheder og medier ofte politisk ladede raptekster.

»Når N.W.A. rapper »Fuck Tha Police«, så sætter de ord på en frustration over samfundets indbyggede racisme og sortes komplicerede forhold til politiet. Man skal forstå det i en kontekst og en musikgenre, der har oprøret i sit DNA. Det har medierne og myndighederne ofte svært ved at forstå, og derfor fortolker de ofte raptekster ordret.«

Men selv om Eminem ifølge Erik Steinskog næppe har nogle konkrete planer om at myrde Ivanka Trump, så er Steinskog ikke i tvivl om, at Eminems frustration over Trumps politik er ægte.

»Hvis man har et politisk budskab, som Eminem jo altid har haft i sine tekster, så vil man også gerne have, at folk tager det alvorligt. Musikken har mulighed for at skabe om ikke revolution, så i hvert fald omvæltninger i samfundet,« siger Erik Steinskog.