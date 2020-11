Prisuddeling er atter blevet skydeskive for kras kritik – og denne gang er en af musikkens sværvægtere rasende

Det går ikke stille for sig. Stjerner fra musikkens verden langer på heftig vis ud efter den amerikanske Grammy-uddeling, som årligt smider priser efter verdensscenens allerstørste musiknavne.

Aktuelt er det den den canadiske sanger The Weeknd – med det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye – der har det tunge skyts fremme. Kunstneren er i næste års udgave af Grammy-uddelingen ikke nomineret i én eneste kategori, til trods for, at han langt oftest er fast inventar på hitlisterne. Det har fået ham til at fare i flint over det store awardshow og dets metoder.

»Grammy’s forbliver korrupt. I skylder mig, mine fans og industrien gennemsigtighed,« lyder det på Twitter fra The Weeknd, der er kendt for sange som »Starboy« og »Blinding Lights«.

Sidstnævnte sang har for nylig slået rekord. Det er nu den sang, der har huseret på top ti på den amerikanske hitliste længst tid. Nogensinde. Der skulle 40 uger i træk til for at opnå den rekordstatus.

Adskillige kunstnere bakker ham nu op i anklageren om korruption.

»Abel var udsat for røveri,« lyder den klare melding fra rapperen Kid Cudi.

En tvist

Årsagen til The Weeknds tvist med Grammy-uddelingen spekulerer mange amerikanske medier i. Flere af dem beretter, at de udeblevne nomineringer skyldes en langstrakt diskussion om, hvorvidt The Weeknd skal optræde eller ej til prisuddelingen, der finder sted til januar.

For nylig blev det annonceret, at The Weeknd skal optræde i pausen til Super Bowl, og at det skulle være det tovtrækkeri, der var roden til problemerne. Angiveligt skulle The Weeknd være blevet stillet et ultimatum: Vælg Super Bowl eller vælg Grammy's!

Formanden for The Recording Academy, der organiserer uddelingen, har dog kontant afvist nogen som helst form for slinger i valsen.

»Jeg kan se, at The Weeknd er skuffet over ikke at være nomineret. Jeg var selv overrasket og forstår, hvad han føler,« har han udtalt til BBC.

»Desværre er der hvert eneste år færre nomineringer end antallet af kunstnere, der har fortjent dem. For at være klar i mælet sluttede stemmeafgivningen i samtlige kategorier, før The Weeknds optræden til Super Bowl blev annonceret, så det kan på ingen måde have påvirket nomineringsprocessen,« fortæller han videre.

En åben dør

Uanset hvad der ligger til grund for den ikke-eksisterende nominering til The Weeknd, er døren nu blevet sparket ind til en større diskussion om Grammy-uddelingen. En diskussion, der udspiller sig på sociale medier og i den amerikanske presse.

Adskillige af musikkens megastjerner har sluttet sig til The Weeknd.

Sangeren Justin Bieber under Grammy-uddelingen i 2016. Han er en af dem, der nu også langer ud efter Grammy-uddelingen.

Justin Bieber mener, at han er nomineret i den forkerte kategori for sit seneste album »Changes«. Det har modtaget tre nomineringer i pop-kategorien. Og det sætter sig på hans faglige stolthed.

»Changes« var og er et R&B-album, men det bliver ikke set som og anerkendt som et R&B-album, hvilket forekommer mig meget mærkeligt,« skriver Justin Bieber i en længere opdatering på Instagram.

Også Rapperen Nicki Minaj har et udestående med prisuddelingen.

»Glem aldrig, at Grammy Awards ikke gav mig min »Bedste nye kunstner«-pris, da jeg havde syv numre på hitlisten samtidig og havde den største førsteuge for en kvindelig rapper det seneste årti og desuden gav inspiration til en hel generation. De gav prisen til den hvide mand Bon Iver,« skriver Nicki Minaj i et tweet.

Det er ikke et nyt fænomen, at Grammy's er skydeskive for kritik.

Tidligere i år langede Deborah Dugan, der er tidligere formand for The Recording Academy, også kraftigt ud efter prisuddelingen og sin gamle arbejdsplads.

Hun påstod, at stemmeprocessen, der afgør, hvem nomineringer lander hos, var en »drengeklub« og »fyldt med korruption«.

Korruptionsanklagen er ikke den eneste, der er blevet rettet mod Grammy-uddelingen. Behandlingen af sorte kunstnere er også et problem, lyder anklagen.

»Musik af sorte kunstnere har aldrig været respekteret af Grammy's,« har rapperen Diddy sagt.

Hvad betyder det?

De amerikanske awardshows står som centrale søjler i moderne amerikansk populærkultur. Men nu virker det, som om fundamentet under dem er begyndt at vakle. 2020 rimer ikke alene på coronavirus, men også på fundamentale udfordringer for award-maskinerne. Kan de følge med tiden?

Tidligere i år var det Oscar-uddelingen, der blev diskuteret. Det skete, efter at prisuddelingen formulerede opdaterede diversitetskrav, som en film skal opfylde, for at den kan komme i betragtning til uddelingen fornemmeste pris: Bedste film.

Signalet var tydeligt, lød dommen. Oscar-uddelingen bliver kontinuerligt mere politisk korrekt.

Nu er spørgsmålet så: Hvilken betydning kommer det aktuelle stormvejr til at få for Grammy-uddelingen?

Sangeren Drake, der også viser sin støtte til The Weeknd, mener at have svaret:

»Jeg synes, at vi skal stoppe med at tillade os selv, at vi hvert år bliver chokeret over afstanden mellem effektfuld musik og disse priser og bare acceptere, at hvad der engang var den største form for anerkendelse, nu måske ikke betyder noget for de kunstnere, der eksisterer nu, og dem, der kommer efter,« skriver sangeren på Instagram.