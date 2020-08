Populær TV-serie skrottede kontroversielt afsnit om Trump for to år siden. Nu er det endelig tilgængeligt for seere

Et kontroversielt afsnit om Donald Trump og højreekstremisme i den amerikanske komedieserie »Black-ish« blev i 2018 skrottet som følge af »kreative uenigheder« mellem produceren og TV-stationen ABC. Nu er afsnittet dog tilgængeligt på streamingtjenesten Hulu.

Det skriver seriens forfatter og producer, Kenya Barris, på Twitter.

Barris forklarer, at han personligt har appelleret til Walt Disney Television, som ejer streamingtjenesten, om at sende afsnittet, fordi det har en særlig relevans i en tid, hvor Black Lives Matter-bevægelsen har fået momentum. Og nu er afsnittet altså til at streame på den amerikanske streamingtjeneste Hulu.

»Black-ish« er en amerikansk komedieserie, som havde premiere i september 2014 og har kørt i seks sæsoner på det amerikanske TV-netværk ABC. Serien følger en afroamerikansk middelklassefamilie, og deres hverdag, hvor de jonglerer personlige og socioøkonomiske udfordringer. Serien har blandt andet modtaget en »Emmy« og »Golden Globe« for bedste komedieserie.

Afsnittet »Please, Baby, Please« blev filmet tilbage i november 2017 – knap et år efter, at Donald Trump indtog Det Hvide Hus. Afsnittet skulle sendes på ABC i februar 2018, men Barris og netværket blev dog dengang enige om at skrotte afsnittet.

Afsnittet belyser blandt andet Donald Trumps politik og den nuværende tilstand i USA.

»Jeg glæder mig til, at alle endelig kan se afsnittet, og – hvilket også var meningen for tre år siden – håber, at det vil inspirere til en tiltrængt diskussion,« skriver Kenya Barris på sin Twitter-profil.

Afsnittets introduktion lyder således:

Dre (hovedpersonen, red.) skal passe sit spædbarn en uvejrsnat. Han er alene og begynder at læse en godnathistorie for sin søn, som »formidler mange af Dres bekymringer omkring den nuværende tilstand i landet«. Bekymringerne handler blandt andet om den højreekstremistiske forsamling i Charlottesville i Virginia i 2017 og om sportsstjerner, der knæler i protest under nationalsange.

I sin udtalelse på Twitter beskriver Barris ideen bag afsnittet:

»I november 2017 lavede vi et afsnit af »Black-ish«, som hedder »Please, Baby, Please«. Det var et år efter præsidentvalget, og det var slutningen på et år, hvor vi, ligesom så mange andre amerikanere, kæmpede med den nuværende tilstand i landet og var bekymrede for landets fremtid.«