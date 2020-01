Pladsen ved Københavns Rundetårn bliver sikret for eftertiden

Den lettere bortgemte Trinitatis Kirkeplads lige ved Rundetårn, der er et roligt åndehul nær Købmagergades evige mylder, er netop blevet fredet.

Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om at frede den københavnske plads mellem Købmagergade og Pilestræde kommer efter en indstilling fra Det Særlige Bygningssyn.

Med fredningen ønsker man at sikre arkitektoniske og kulturhistoriske værdier samt bevare byrummet, som man finder, er af en særlig karakter.

Fredningen gælder hele pladsen, så det er rub og stub, der indgår i fredningen, herunder træer, rampe, trapper, monumenter og den arkade, der udgør en mulig smutvej til Pilestræde.

»Vi freder Trinitatis Kirkeplads, fordi der er tale om et særligt landskabsarkitektonisk værk, hvor fortiden på fineste vis trækkes ind i samtiden. Her kan man se, hvordan man med genbrug af materialer fra stedet kan skabe en plads med en på samme tid ydmyg og selvstændig karakter,« lyder det fra enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen.

Billedet fra 1969 viser Trinitatis Kirkeplads, inden den antog den form, vi kender i dag. Fold sammen Læs mere Læs mere

Med genbrug henviser Merete Lind Mikkelsen til de konsoller, der ligger spredt på pladsen. De blev tilovers efter en tidligere restaurering af Rundetårn.

Konsollernes tidligere funktion var at understøtte rundgangen øverst i tårnet. I dag ligger konsollerne, der blev dekoreret med udskårne dyremotiver af billedhuggeren Eigil Westergaard, på pladsen, hvor man kan benytte dem som en form for siddemøbel, hvis man trænger til at hvile benene.

Selve Trinitatis Kirkes historie har mange hundrede år på bagen. Første sten blev lagt i 1637, da Christian IV regerede Danmark, og selve kirken blev indviet i 1656. Selve kirken er fredet under Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Trinitatis Kirkeplads er noget mere våd bag ørene, idet pladsen, som man kender den i dag, blev anlagt i 1984. Pladsen er tegnet af landskabsarkitekterne Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer i samarbejde med Inger og Johannes Exner, der tegnede det næsten samtidige sognehus, der lukker pladsen af mod Pilestræde.