Personlig træner advarer: »Fitnesscentre er grundlæggende dumme«

Hvad mener du om nytårsforsætter?

»Nytårsforsætter er i bund og grund gode, for de betyder, at folk har en grad af motivation. Det er den samme motivation, som folk kan få, når de har holdt sommerferie og har set på sig selv uden tøj på i tre uger. Det er et godt startpunkt for forandringer – og man kan starte på en frisk med en kalender, der har blanke sider. Men januarmotivationen er ikke nok i længden, for følelsen af motivation varer ikke ved. Løsningen er, at man ikke kun skal træne, når man føler sig motiveret. Det er jo først, når man ikke har overskud, at man virkelig bliver belønnet.

Man skal finde ud af, hvordan ens projekt bliver meningsfuldt. Lad mig komme med et eksempel: Jeg synes, det er røvsygt at smøre madpakker til mine børn, men det giver mening for mig, fordi jeg gerne vil være en god mor. Vi gør mange ting, som ikke bygger på motivation, men som giver mening for os. Og som vi gør, selv om vi er kede af det, har kærestesorger eller har mistet et familiemedlem. Så snart man har taget skridtet, skal man finde mening med det ... noget mere dybsindigt, for ellers holder det ikke ved. Atleter, der træner ti timer om ugen, er ikke motiverede hele tiden. Men træningen har en mening, og den mening skal man altså finde. Man kan godt træne fredag eftermiddag uden at være motiveret, hvis man har besluttet sig for, at man ikke vil have ondt i ryggen, når man bliver 50.«

»Nytårsforsætter er overfladiske, men de kan bibringe noget godt,« mener Lotte Arndal.

Kan man planlægge sin motivation?

»Ja og nej. Jeg anbefaler folk at være realistiske, når de sætter deres mål. Folk skal tænke på, om den plan, de laver nu, også vil være realistisk at lave i marts. De skal kigge lidt frem. Det er langt bedre at træne to gange om ugen hele året end at træne hele tiden i januar og knække nakken på det. Men når det kommer til kosten, kan det være en god idé at lave en kold tyrker i januar.«

Har et nytårsforsæt nogensinde ændret noget for dig?

»Nej, og jeg tror ikke, det ændrer noget for nogen. For det er det lange, seje træk, der gør det. Men man kan bruge nytårsforsætter til at sætte processen hen imod noget meningsfuldt.«

Er det meningsfuldt at gå i fitnesscentret?

»Nej, fitnesscentre er grundlæggende dumme. Man hiver i en maskine i modsætning til at spille en fodboldkamp, som faktisk er sjovt. Det at være menneske i dag er ikke i udgangspunktet forbundet med bevægelse, og det er derfor, fitnesscentrene er opstået. Fitnesscentre er derfor meningsfulde, fordi de er et shortcut til bevægelse.«

Bliver man automatisk et bedre menneske af at lave nytårsforsætter?

»Ikke nødvendigvis, men det er sundt at forholde sig til, hvad man vil med sit liv, og hvad man står for. Nytårsforsætter er overfladiske, men de kan bibringe noget godt.«