Patricia Asbæk fik at vide, at hendes mor var død. Men der var altid noget, der føltes forkert

Interview: Sig navnet Asbæk, og man tænker straks, at det er et liv på første klasse med kendte venner i det berømte Galleri Asbæk, champagne ad libitum og fin kunst på væggene. Men for Patricia Asbæk indeholder eventyret også en uventet smerte.