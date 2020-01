Parykker sender japansk modehus i racistisk modvind

Det japanske modebrand Comme des Garçons møder kritik efter et show under modeugen i Paris.

Der er fuld gang i modeugen i Paris, og det er her, at Comme des Garçons viste sin nyeste herrekollektion frem. Men det var ikke det farvestrålende modetøj, der stjal den fulde opmærksomhed under showet. Det var derimod stylingen af modellerne. De fleste af de mandlige modeller var iført parykker med fletninger, der også er kendt som »cornrows«.

Julien d'Ys, stylist »Det var aldrig min hensigt at såre eller fornærme nogen. Hvis jeg gjorde, så undskylder jeg dybt.«

På sociale medier bliver modebrandet både hånet for, at looket ser dumt ud, da parykkerne sidder dårligt, men også for kulturel appropriation, da det primært var hvide modeller, der bar parykkerne, der ifølge CNN kulturelt set er stærkest knyttet til æstetikken i sortes kultur.

it’s because of stuff like this that I chose to write a book on the racial aesthetics of gentrification first and not the racial aesthetics of fashion. there will always be material for that fashion book because this shit will never cease. https://t.co/HEhFXyqqjA — brandi t. summers, phd (@_blusummers) 18. januar 2020

Instagramprofilen Diet Prada har 1,7 millioner følgere, og profilen holder altid et skarpt øje med modeindustrien. Parykkerne er heller ikke populære her. Her påpeges det, at det er første gang siden 1994, at der er sorte modeller med i et show fra Comme des Garçons, men at det er et »skridt tilbage«, at man vælger at give hvide modeller parykkerne på.

Stylisten undskylder

Manden bag de omtalte frisurer, Julien d'Ys, har efterfølgende været ude at undskylde på Instagram, hvis nogle føler sig krænkede over parykkernes udtryk.

»Kære alle. Min inspiration til Comme des Garçons-showet var Ægyptisk prins, et look, jeg fandt meget smukt og inspirerende. Et look, der var en hyldest. Det var aldrig min hensigt at såre eller fornærme nogen. Hvis jeg gjorde, så undskylder jeg dybt,« skriver han.

Det er ikke første gang, at modeindustrien møder denne slags udfordringer og kritik for produkter, der har racistiske eller stødende undertoner. I sin efterår/vinter-kollektion fra 2018 præsenterede modegigangten Gucci en strik med rullekrave, med en indbygget maske, man kunne trække op over ansigtet med en stor rød mund. Gucci blev beskyldt for såkaldt blackface, hvor man med sort ansigt og rød mund illuderer en sort person.