På en lederkonference tog en mandlig deltager billeder af Cecilie Becks ben: »Surrealistisk,« siger én, der så det.

»Imens Margrethe Vestager talte om kvinder og ledelse fra scenen, havde min sidemand travlt med at sms’e et billede af Cecilie Becks ben til en ven med en kommentar om, at »hun har en meget kort kjole på«!«

Sådan lyder teksten til et billede, som Ulla Tofte, der er museumsdirektør, torsdag delte på Facebook. På billedet kan man se skærmen på en telefon, hvor en mand fokuserer på TV 2-værten Cecilie Becks krop.

Billedet er taget til den årlige konference Ledelsens Dag, der mandag blev afholdt i Tivoli Kongresscenter i København. En af deltagerne på konferencen er Ulla Tofte, og et hav af andre ledere fra hele Danmark. Konferencens hovedtaler er EU-kommisær Margrethe Vestager, der i sin tale kommer ind på emnerne køn og kvinder i ledelse. Margrethe Vestager er på scenen i selskab med Cecilie Beck, der interviewer hende.

Ulla Tofte »Jeg synes det er vigtigt at få delt det her. Personligt følte jeg det som at få en sur karklud i hovedet.«

Alle deltagere er ifølge Ulla Tofte blevet opfordret til at dele billeder fra konferencen, så rigtig mange af deltagerne har deres telefoner fremme for at fotografere.

Det samme har Ulla Tofte, men det billede, der ender med at fange hendes opmærksomhed, er ikke af Margrethe Vestager. Hun tager i stedet et billede af sin sidemands telefon.

»Jeg lægger mærke til, at han ikke filmer Margrethe Vestager, men filmer Cecilie Becks ben. Ikke hendes ansigt, og ikke Margrethe Vestager. Og det er lang tid, han kun filmer dem. Og det lægger man mærke til,« siger Ulla Tofte til Berlingske.

Billedet Ulla Tofte deler på Facebook med den medfølgende tekst: »Imens Margrethe Vestager talte om kvinder og ledelse fra scenen, havde min sidemand travlt med at sms'e et billede af Cecilie Becks ben til en ven med en kommentar om at »hun har en meget kort kjole på«!«

Efterfølgende bemærker Ulla Tofte, at manden sender billedet med en medfølgende tekst, hvor der står »flotte ben - hun har en meget kort kjole på«. Det vælger Ulla Tofte ikke at fotografere, men hun mener, at mandens handling er et symbol på en seksualisering af kvindekroppen, og hun vælger derfor at dele billedet på sin facebook-profil.

»Jeg tænker damn it, det er godt nok ærgerligt. Her står en af de mest magtfulde danske kvinder og taler om noget virkelig vigtigt, der handler om kvinder i ledelse. Så sidder han og interesserer sig for Cecilie Becks ben. Det er følelsen af – wauw – der er godt nok langt igen, hvis kvinder stadigvæk – især i den liga her – bare er reduceret til røv og patter,« siger Ulla Tofte.

Ulla Tofte kalder det surrealistisk, at manden, som hun i øvrigt slet ikke kender, vælger at fokusere på et par kvindeben. Hun understreger, at hun vælger at fotografere telefonen og dele billedet, fordi hun bliver overrasket. Hun mener, at det er vigtigt at understrege, at det ikke skal ses som et konkret eksempel på, at mænd er »nogle kropsfikserede bæster« og et symptom på mænds opførsel generelt, og hun påpeger, at hvis der var en gængs opfattelse af, at »sådan er mænd bare«, så var vi slet ikke kommet dertil med ligestilling, hvor vi er i dag.

»Det overrasker mig, at det sker i den her kontekst, at det er værtens ben, der fokuseres på. Det er tragikomisk, og det er også derfor, jeg slog det op. Jeg synes, at det er vigtigt at få delt det her. Personligt følte jeg det som at få en sur karklud i hovedet. Sådan oplever jeg heldigvis ikke normalt, at mænd er, og slet ikke dem, der interesserer sig for emner som ledelse,« siger hun.

Leny Malacinski »Det er et indslag i en offentlig udskamningsprocess, som hele #metoo-bevægelsen har sat i gang og legitimeret.«

Er det ok at dele et billede?

At Ulla Tofte vælger at slå billedet op på Facebook, fik efterfølgende mange til at reagere på hendes facebook-profil. Mange er enige i hendes kritik, mens andre er uenige.

En af dem, der kritiserer delingen af billedet, er Weekendavisens journalist Leny Malacinski. Hun finder det »grænseoverskridende«, at kigge et privat menneske over skulderen og spørger, om det er en forbrydelse, at en mand synes at Cecilie Beck er pæn?

»Det er en uheldig kombination af, at man oplever noget, man personligt ikke synes er i orden, og så at gå hurtigt til tasterne på de sociale medier. Ulla Tofte er selvfølgelig berettiget til ikke at bryde sig om, hvad hun ser, men det berettiger hende efter min mening ikke til at kigge en privat person over skulderen og hænge ham ud for noget, han skriver på sin egen telefon,« siger Leny Malacinski.

Hun understreger at Ulla Tofte er helt berettiget til at have sin egen holdning, men hun ser handlingen som et symptom på eftervirkningerne af #metoo-bevægelsen.

»Det er et indslag i en offentlig udskamningsprocess, som hele #metoo-bevægelsen har sat i gang og legitimeret. Man udskammer offentligt mænd for stort og småt og har en opfattelse af, at hvis noget overskrider mine egne grænser, så legitimerer det også, at man overskrider andres. Jeg kan ikke se, at det er gavnligt.« siger Leny Malacinski.

Ulla Tofte har helt bevidst ikke delt mandens tekstudveksling, men udelukkende billedet. Hun påpeger, at hun sad i et offentligt rum, samt at alle blev fotograferet bagfra. Ulla Tofte lægger vægt på, at hendes hensigt på intet tidspunkt har været at »udskamme manden«, idét hun har sørget for, at han ikke kan genkendes på billedet. Hun mener heller ikke, at der er tale om at snage i andre folks private beskeder, hvis »man holder en telefon op på en måde, så de, der sidder bagved, er nødt til at flytte sig.«

»Det er en total afsporing af debatten, hvis det skal handle om min handling. Substansen her er, at selv når kvinder i Margrethe Vestagers liga står på en scene og siger noget vigtigt, så ser nogle en kvindes krop. Hvis jeg nu sad til et foredrag eller en konference arrangeret af Foreningen Mænds Rettigheder, der har fokus på, at systemet favoriserer moren omkring skilsmisse, og hvis der nu stod en mand på scenen og holdt et oplæg, og min sidekvinde fotograferede ham i skridtet, så ville jeg også synes, at det var lavt. Det går begge veje. Det skal ikke handle om, om man må slå et billede op eller ej.«