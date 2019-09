Opsang fra Anne Hjernøe: »Vi skal blive bedre til at udleve vores drømme og ikke være så bange for at skifte spor«

Hvis du kunne gå tilbage i tiden og give dig selv et råd som teenager, hvad skulle det så være?

»Brug livet godt, og pas på dig selv. Sørg for at opleve så meget som muligt. Du har kun et liv, og du kan ikke få det byttet. Så nyd det max – og i store mundfulde. Heldigvis har jeg altid efterlevet det råd og kigger ikke tilbage med fortrydelse på noget.«

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i livet?

»Det var, da jeg som 20-23-årig boede et par år i et indianerreservat i regnskoven i Latinamerika. Det har i den grad dannet mig som menneske og givet mig nogle værdier og retningslinjer i livet. En dyb, dyb kærlighed til naturen og en forståelse for, at lige meget hvor forskellige vi er som mennesker, så er vi helt og aldeles ens og drømmer om de samme ting: fred, kærlighed, mad på bordet, sundhed, sikkerhed og uddannelse til vores familie og vores børn.«

»Du har kun et liv, og du kan ikke få det byttet. Så nyd det max – og i store mundfulde.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Jeg har det meget svært med folk, der hele tiden taler om noget, de gerne vil gøre eller opleve, men som aldrig får det gjort. Folk, der i årevis taler om, at de gerne vil være selvstændige, rejse jorden rundt, tabe ti kilo, købe en åben bil for deres pensionsopsparing, løbe et maraton, arbejde og/eller bo i udlandet, lægge hus til hjemløses jul, tage en ny uddannelse, skifte job – you name it. Enten skal de holde kæft, eller også skal de rykke på det.

Vi har alle sammen en rem af huden. Jeg kan heller ikke selv sige mig helt fri. Men i længden er det jammerligt at høre på al den snak og alle de drømme, der aldrig bliver realiseret. Vi skal blive bedre til at udleve vores drømme og ambitioner og ikke være så bange for at skifte spor.«

Hvad er det mest luksuriøse, du nogensinde har købt til dig selv?

»Rejser er for mig nok det mest luksuriøse, man kan give sig selv og andre. Jeg forbinder ikke ting med noget luksuriøst.

Så det mest luksuriøse må være det år, hvor jeg i løbet af årets første tre kolde måneder var med min familie en måned i Argentina, en uge på ski i Italien og en måned i Australien. Tre vidt forskellige rejser, hvor vi bare havde tid til hinanden, tid til at besøge vores venner i de pågældende lande, tid til fordybelse, tid i naturen og tid til at skabe fælles oplevelser for livet. Ting forgår og forsvinder. Det gør oplevelser aldrig. Dem bærer man med sig hele livet.«

Anne Hjernøe har mange jern i ilden. Hun er uddannet inden for socialpædagogik og kommunikation og arbejder blandt andet som TV-vært, kogebogsforfatter, foredragsholder og konsulent for fødevarebranchen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kan du beskrive dig selv med tre ord? Og hvorfor lige dem?

»Loyal, let antændelig, kærlig. Loyalitet er vanvittig vigtigt for mig, både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. Det er grundstenen i gode relationer, at man kan stole på hinanden hele vejen rundt.

Let antændelig, fordi jeg reagerer meget med følelserne. Især hvis andre bliver uretfærdigt behandlet. Så sidder jeg ofte i struben på angriberen, før nogen anden når at reagere. Samtidig bliver jeg ofte tændt af den hellige ild, hvis der er noget, jeg skal fordybe mig i.

Kærlig, fordi det ligger i min natur. Det er altid mig, der sidder med alle dyrene og babyerne på skødet, hvis der er nogen i nærheden. Jeg har et ret stort omsorgsgen kombineret med et »red verden«-gen. Jeg vil helst drukne alle i kærlighed.«

Hvordan overvinder man bedst skuffelse?

»Det nytter intet at dvæle ved skuffelser. Vi kommer ud for et hav af dem gennem livet, de er ligesom en del af pakken. Hold op med at pille dig i navlen, op på hesten og af sted igen. Jeg vil gå gennem ild og vand for mine venner. Jeg prøver selv at være 100 procent tro og loyal i en arbejdsrelation, og jeg synes, man skal gøre sig umage med det, man laver.

Jeg strækker mig virkelig langt – og forventer det samme af de mennesker, jeg omgiver mig med. Derfor: Fjern dig fra folk, hvis de gentagne gange skuffer dig, ryd op i dine arbejdsrelationer, bekendtskaber og venner, og omgiv dig med folk, der vil dig. Så er der en chance for, at du undgår de fleste skuffelser. Men man kan aldrig blive helt fri.«

»Det er altid mig, der sidder med alle dyrene og babyerne på skødet.«

Hvad er det nærmeste, du nogensinde er kommet på at dø?

»Jeg er blevet overfaldet af to fyre på crack på en strand en mørk nat i Latinamerika. De havde macheter med – så står man sgu ret stille. Jeg har haft amøber i min lever. Det kan heller ikke anbefales. Jeg er kørt galt på motorvejen i min bil, har stået bag i en lastbil i Latinamerika, der var en centimeter fra at tippe ud over en bjergside, er faldet af en hest og landede på min nakke. Plus det løse.«

Hvis du kunne skrive din egen nekrolog, hvad skulle der så stå i den?

»Der skal stå: Anne forstod at udnytte livet. Hun rejste, oplevede, elskede, spiste, talte, læste, skrev, lo og nød livet. På denne smukke solfyldte eftermiddag, med falmende træer og bid i luften, drysser vi hendes aske ud over havet ved Moesgård Strand ud i den natur, hun elskede, og som hun nu er en del af.«

FAKTA Bag om Anne Hjernøe Anne Hjernøe har netop rundet de 50 år. Hun er uddannet inden for socialpædagogik og kommunikation. Arbejder som TV-vært, kogebogsforfatter, foredragsholder og konsulent for fødevarebranchen. Sammen med kollegaen Anders Agger har hun lavet en række TV-udsendelser, hvor parret har besøgt danske slotte, øer og badehoteller. De har fulgt danskere af anden etnisk herkomst på besøg i Bosnien, Tyrkiet, Vietnam og Iran, og op til det amerikanske præsidentvalg i 2016 besøgte de fire danske familier i USA. Senest har de kunnet opleves i fire udsendelser fra Mellemøsten. Derudover har Anne Hjernøe lavet madprogrammerne »AnneMad« samt skrevet både kogebøger og børnebøger. Det affødte en byge af reaktioner på de sociale medier, da hun for et par år siden over en kort periode tabte mere end 20 kilo. Det har hun netop udgivet bogen »Stærk, let og mæt« om med opskrifter og træningstips. Anne Hjernøe er gift med cand.phil. og direktør Jens Folmer Jepsen. Parret har datteren Camille. FOLD UD