Oliver har fået det ind med modermælken. Hans nye app skal lære andre mænd det samme

For nogle år siden sad Oliver Zahle hjemme hos en kammerat, der havde problemer. Der var gået hverdag i parforholdet, det hele stod lidt stille.

»Og så foreslog jeg, at han sendte sin kæreste en buket blomster. Det er tre klik på nettet, og så er du på Interflora,« husker Oliver Zahle, der stadig sad i vennens lejlighed, da kæresten ringede.

»Det tog ikke en time, så havde han den gladeste kæreste i røret. Hun spurgte selvfølgelig også, om det var noget, han helt selv havde fundet på.«

Og hvad gjorde du?

»Jeg signalerede, at han bare skulle svare ja.«

Påmindelser forklædt som breaking news

Egentlig er Oliver Zahle kendt som forfatter og satiriker, men for nylig er han sprunget ud med en app, der skal være en digital version af ham selv den pågældende aften: En ven, der puffer sin makker i siden og siger: »Hør lige chef, er det egentlig ikke lang tid siden, at du har gjort noget for din kæreste?«

Appen hedder Galant og bag et lille ikon, der forestiller en brystkasse i skjorte, gemmer sig en lang række forslag til, hvad man kan gøre for sin partner, såsom »massage uden bagtanker« eller »dinner in the dark«, hvor man serverer et måltid mad i et mørkelagt rum.

Derudover sender appen en lille påmindelse på kærestens fødselsdag eller ved fælles mærkedage. Notifikationerne er forklædt som enten sportsresultater, aktiekurser eller breaking news, så man »ikke bliver afsløret i sit næste galante træk«.

»De fleste kan godt lide, at manden udviser lidt omtanke. Og det er mit indtryk, at rigtig mange mænd er dårlige til det,« siger Oliver Zahle.

Hvorfor tror du, at det er sådan?

»Det er bare ikke inde på lystavlen. Mænd tænker, at en buket blomster er noget, man giver, når kæresten har fået et nyt job. Men det kan jo også bare være en dusk nede fra Rema 1000, der viser, at man har tænkt på hende i løbet af dagen. Måske glemmer mænd det, fordi de ikke selv er særlig interesserede i blomster. Sådan har jeg det også. Jeg kan da godt lide natur, men jeg vil langt hellere have en kop fra fodboldklubben Liverpool end en buket roser.«

Nu kan romantik også være andet end blomster.

»Absolut. Det er derfor, appen beder dig lave en profil af din kæreste. Nogen sætter pris på gaver, andre har brug for tid, fysiske berøringer eller ord. Det handler om at give udtryk for sin opmærksomhed og omtanke. Min kæreste er vild med en særlig form for kokosmælk, som er svær at skaffe. I går fandt jeg den i en butik og købte den med hjem, og det gjorde hende vildt glad. Det er da også romantisk. Jeg skal ikke sidde og pudse min glorie, men jeg synes selv, at jeg er blevet god til den slags. Nu prøver jeg at hjælpe andre på vej.«

Hvordan har du lært det?

»Jeg er opdraget af kvinder – min mor, min mormor og min moster – så jeg har på en måde fået det ind med modermælken eller er blevet programmeret til det. Og så lurer man efterhånden, hvad der giver pluspoint. Det lyder kynisk, men nogle gange himler jeg over mine venner, der undlader de her små ting, der betyder så meget. Deres forhold bliver jo så meget bedre, hvis de lige overvinder sig selv og tænker på, hvor meget kæresten kan få ud af det.«

Værtshus i parcelhuset

Oliver Zahle medgiver, at mænd kan være lige så glade for opmærksomhed og romantik som kvinder. Af samme grund overvejer han nu at lave en app, der vender systemet om og giver kvinder gode forslag til, hvad de kan gøre for deres mænd. Også selvom han ikke oplever, at kvinder mangler hjælp til at tage initiativ.

»Det er jo bare en idé, der skal tages med godt humør. Det er en app, der er lavet af mænd for at hjælpe mænd,« siger Oliver Zahle. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvordan finder du på de forslag, appen skal komme med?

»Lige nu er det lidt specielt, fordi de traditionelle dates ikke kan lade sig gøre under coronarestriktionerne. Så må man forsøge at arrangere noget sjovt derhjemme, måske en værtshusaften, hvor man dæmper belysningen, drikker små grå og sætter Gasolin' på anlægget. Så kan man spille terninger og slutte aftenen af med at spørge kæresten, om hun vil med hjem til en kop the. I virkeligheden er det ikke altid så afgørende, hvad der skal ske, bare der er gjort noget ud af det. Det er det, appen kommer med inspiration til.«

Hvilke tanker har du gjort dig om at lancere en app, der er så klassisk og heteronormativ lige nu …

»Ja, jeg ved godt, at det er farligt område i disse tider, men hvis jeg fjerner, hvad tidens debatter handler om, så synes jeg, at der er nogle mænd, der svigter og glemmer at udvise lidt romantisk opmærksomhed. Og det er jo bare en idé, der skal tages med godt humør. Det er en app, der er lavet af mænd for at hjælpe mænd.«

Men de bliver reelt ikke bedre til at huske tingene. De bliver jo mindet om det, så de kan lade som om, at de selv har husket det?

»Som jeg ser det, er det lige meget, om det er snyd eller ej. Folk skriver jo også ned i kalenderen, hvornår deres familiemedlemmer har fødselsdag, eller også ser de det på Facebook. Vi har jo allerede alle mulige ting, der minder os om vigtige ting. Denne her app er din ven, der minder dig om at give din kæreste den opmærksomhed, hun fortjener. Og som ovenikøbet kommer med inspiration til, hvordan du kan gøre det. Det er win-win for begge parter.«