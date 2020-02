Nye regler for sexscener på film skal forhindre #Metoo-sager

Som et værn mod fremtidige #Metoo-sager har forbundet SAG-AFTRA vedtaget nye regler for sexscener på film. SAG-AFTRA – The Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists – repræsenterer cirka 160.000 skuespillere, dansere, sangere, DJs, værter og andre i den amerikanske mediebranche.

Onsdag fremlagde forbundet det nye regelsæt for, hvorledes sexscener på film fremover skal planlægges og udføres. Det vil eksempelvis blive påkrævet, at en intimitetskoordinator forinden skal føre samtaler med de enkelte skuespillere alene for at gøre det klart, hvad de siger ja til, når de indvilliger i at optage en sexscene.

Intimitetkoordinatorerne skal desuden hjælpe instruktører med at tilrettelægge sexscenerne, så der ikke bliver gået på kompromis med skuespillernes tryghed. De vil også være til stede under optagelserne for at sikre, at skuespillerne er trygge under optagelserne og at deres fysiske barrierer ikke overskrides. Det skriver The Independent.

Alicia Rodis, medstifter af IPA (Intimacy Professionals Association) »Vi håber, at denne proces kan blive almindeligt udbredt.«

I en pressemeddelelse udtaler SAG-AFTRAs formand, Gabrielle Carteris:

»Ud fra retningslinjerne skal intimitetskoordinatorerne have møder med producere, instruktører og manuskriptforfattere, før produktionen indledes, for at få et klart svar på, hvor meget nøgenhed, der forventes, og kende alle detaljerne af manuskriptets sexscener.«

»Disse retningslinjer vil hjælpe med at normalisere og opmuntre til at bruge intimitetskoordinatorer i produktioner og dermed sikre tryghed og sikkerhed for SAG-AFTRAs medlemmer, når de er på arbejde,« lyder det.

Hos IPA (Intimacy Professionals Association), der er et netværk af intimitetskoordinatorer og eksperter, falder SAG-AFTRAs beslutning i god jord, fortæller medstifter af IPA Alicia Rodis:

»Vi håber, at processen kan blive almindeligt udbredt og gøre det at arbejde med en intimitetskoordinator på produktioner den nye vej at gå. Med disse retningslinjer, som allerede er testet af et stort antal produktionsselskaber, tror vi, at vi kan lave vigtige ændringer i filmbranchen,« siger hun til The Independent.

Siden hashtagget »Metoo« gik viralt på sociale medier i oktober 2017 er flere mænd i filmbranchen blevet anklaget for sexchikane og overgreb på kvindelige medarbejdere og skuespillerinder.

Særlig kendt er sagen mod filmproduceren Harvey Weinstein, som er blevet midtpunkt i en af historiens største sexskandaler. Over 80 kvinder har anklaget Weinstein for seksuelle overgreb og i disse uger rulles sagen ud i en retssag mod produceren i New York.