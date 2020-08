Ny »Mission Impossible«-film bringer sindene i kog i Polen: Filmholdet vil sprænge »nationalt monument« i luften

Den syvende film i »Mission Impossible«-serien har allerede længe inden premieren vakt voldsom opsigt. Det spændingsfyldte univers er i gang med at skabe lidt for meget drama i den polsk by Pilchowice, som er et af de steder, der skal lægge scene til filmen.

Holdet bag filmrækken, hvori skuespilleren Tom Cruise er trækplaster, er kommet i karambolage med lokalmiljøet, fordi filmholdet angiveligt vil sprænge en over 100 år gammel bro i luften. Allerede nu har filmholdet bedt de polske myndigheder om tilladelse til at sprænge broen, som de lokale opfatter som et nationalt monument, i stykker.

Det skriver adskillige internationale medier, herunder The Independent.

Konflikten er tydelig. Lokale kræfter er ifølge The Independent rasende, mens en fremtrædende polsk politiker ikke tilkender broen nogen kulturel værdi.

Kulturarv eller branding?

Allerede i 2016 blev det besluttet, at broen ikke længere skulle bruges til almindelig færdsel. Sagen er også på ministerielt niveau, hvor viceminister for kultur og national kulturarv, Pawel Lewandowski, advokerer for, at der skal gives tilladelse til filmstuntet. Det er ham, der ikke mener, at broen har kulturel værdi.

At give lov til at splitte broen ad, vil give Polen opmærksomhed i hele verden, lyder holdningen fra Lewandowski. Men det argument køber de lokale.

Adskillige lokale borgere har sågar et håb om, at broen på et tidspunkt officielt vil blive anerkendt som et nationalt monument. Og således skal polske myndigheder nu vurdere, hvad der er vigtigst.

Er det vigtigst at lægge scene til en verdenskendt film-franchise? Eller er det at beskytte en bro, der blev bygget i 1909?

Locals fear Mission: Impossible film-makers plan to BLOW UP historic #Polish bridge for a stunt in the latest Tom Cruise movie and plead with producers not to 'destroy our heritage',495ft suspension bridge was built over #Poland's Lake Pilchowickie in 1909,It was closed in 2016 pic.twitter.com/AW4oC59Wsc — Hans Solo (@thandojo) July 29, 2020

​»Ikke alle gamle ting er monumenter«

Den nyeste Mission Impossible-film er planlagt til at udkomme i november 2022 – og den vil blive instrueret af Christopher McQuarrie, der også står bag flere af de tidligere film i serien.

Tidligere i år blev optagelserne udskudt på ubestemt tid, men de er nu i fuld gang igen. Til september skal der filmes i Storbritannien, mens de polske optagelse er planlagt til at begynde i april næste år.

De polske myndigheder med Pawel Lewandowski i spidsen hælder mest til, at broen skal sprænges i luften – for det vil unægtelig have stor brandingværdi for landet. Ikke mindst fordi det er den 16. bedst indtjenende filmserie nogensinde, og dermed vil den nye film nå ud til et utænkeligt stort antal mennesker.

Pawel Lewandowski står ifølge det polske medie Wirtualna Polska fast på, at broen ikke har nogen værdi. For »broen er i ruiner«, lyder det i en udtalelse, som The Independent bringer en oversættelse af.

»Ikke alle gamle ting er monumenter. Loven understreger tydeligt, at et monument kun er et monument, hvis det har socialt, kunstnerisk eller videnskabelig værdi. Inden for kunst og kultur opstår den værdi kun, når der er en sammenhæng mellem et kulturelt objekt og folket. Så hvis et objekt ikke bliver brugt eller ikke er tilgængeligt, har det ikke en sådan værdi. Derfor er den (broen, red.) ikke et monument,« har Pawel Lewandowski udtalt til det polske medie.

»Og det er kun en lille del af den (broen, red.), der vil blive ødelagt under optagelserne.«