Ny coronathriller er guf for sølvpapirshatte og Men in Black-typer

Meget kan man sige om coronathrilleren »Songbird«, men den er så sandelig aktuel. Dette er så også det eneste positive. Ud over at det er bemærkelsesværdigt, at man kan lade sig inspirere af en pandemi, der har berørt så mange så meget – og dernæst lave en film, der er så ligegyldig.

Vi befinder os i Los Angeles i 2024. Covid-19 er muteret og er blevet til covid-23. Det globale dødstal har rundet 110 millioner, og USA befinder sig i den totale lockdown. Indbyggerne skal hver dag lade sig teste via mobiltelefonen, og hvis de er smittede, ankommer medarbejdere fra Renovationsstyrelsen for at anbringe den smittede i karantænelejr, hvor de smittede vistnok lever resten af deres korte liv under kummerlige forhold.

»Altså, vi ser aldrig rigtig de der karantænelejre, men vi hører en del om dem, eftersom »Songbird« benytter sig af den lidt usædvanlige »tell it, don't show it«-model.«

Tell it, don't show it

Ud over Renovationsstyrelsen er de eneste, der må færdes frit på gaderne, det fåtal, der er immune over for virussen. En af dem er cykelbuddet Nico (K.J. Apa, kendt fra ungdomsserien »Riverdale«).

Eftersom der ikke er nogen som helst trafik på vejene, kan det undre, hvorfor han cykler og ikke kører bil, men lad nu det ligge. Hvis man kan lide logik, skal man holde sig på lang afstand af »Songbird«. Det skal man også, hvis man kan lide sammenhængende plot, karakterer, der giver mening, og film som sådan.

Nå, men Nico har et onlineforhold til Sara, og en dag bliver Saras bedstemor smittet, hvorefter Nico i en fandens fart må skaffe to immunitetsarmbånd, så Sara og bedstemor ikke skal ende i en karantænelejr. For det er skidt, må vi forstå. Altså, vi ser aldrig rigtig de der karantænelejre, men vi hører en del om dem, eftersom »Songbird« benytter sig af den usædvanlige »tell it, don't show it«-model.

Der er i øvrigt også en række bipersoner og sideplot, der hænger fast i handlingen med noget tynd snor, og hvor det mest interessante er, at Demi Moore åbenbart ikke får interessante tilbud for tiden, eftersom hun har sagt ja til at medvirke i dette bras.

Tænderskærende tåbelig

Filmens grundidé er ikke nødvendigvis dårlig, men udførslen af benævnte idé er aldeles håbløs. I en lang scene, der vistnok skulle være rørende, stjæler Nico nogle blyanter på et forladt kontor og bringer dem til Sara, som er kunstner. Problemet er dog, at der hverken før eller efter den scene er noget, der tyder på, at der er mangel på varer, så at lige præcis alle byens blyanter skulle være hamstret, virker besynderligt.

Det samme gør det på et tidspunkt, hvor vor helt er havnet i et skummelt pakhus og er lige ved at blive skudt af medarbejdere fra Renovationsstyrelsen, men ud af det blå dukker en soldatertype op og plaffer de onde ned.

Nico spørger: »Hvorfor hjælper du mig?« Soldatertypen svarer: »De lokker stakler som dig i døden. Nu trækker jeg en streg i sandet.« Herefter ser man ikke mere til soldatertypen.

Alle karakterer opfører sig generelt galopperende irrationelt, og slutningen er så dum, at det er lige før, det er sjovt.

K.J. Apa, kendt fra »Riverdale«, spiller hovedrollen i en film, som alle medvirkende skulle tage at skamme sig over.

Det bliver det dog aldrig – ikke mindst fordi det virker helt bims, at myndighederne er vildt onde og morderiske og nogle, man skal være bange for – filmen gør ikke noget som helst forsøg på at forklare hvorfor. Det er virkelig ringe filmhåndværk, men vil sikkert glæde coronafornægtere og konspirationsteoretikere. Og så heller ikke andre.

»Songbird« er ikke den første coronafilm – HBO havde for eksempel allerede i januar premiere på komedien »Locked Down« – og det er forhåbentlig heller ikke den sidste. Der må kunne laves en interessant film om et så stort emne, men det er sandelig ikke den her.

»Songbird«

Genre: Science fiction-thriller, Spilletid: 85 minutter. Instruktion: Adam Mason. Manus: Adam Mason, Simon Boyes. Medvirkende: K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Peter Stormare m.fl. Premiere: Kan ses digitalt fra 10. maj. Digital leje fra 31. maj.