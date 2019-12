Ny bog: KGB myrdede verdensberømt forfatter

Vejen var bred og lige, og trafikken var til at overse.

Alligevel gik det frygteligt galt, da den franske forfatter og filosof Albert Camus 4. januar 1960 i bil var på vej hjem til Paris fra en ferie i Provence. Han fulgtes med sin forlægger, Michel Gallimard, der sad ved rattet i sin Facel Vega, der var en af den tids mest eksklusive muskelbiler.

Ved den lille by Villeblevin sydøst for Paris kørte de galt og ramte et træ. Camus blev dræbt på stedet. Gallimard døde nogle dage senere.

Ulykken var omgærdet af mystik, for trafikforholdene var gode, men myndighederne kategoriserede den alligevel som et uheld udløst af enten et punkteret dæk eller en knækket aksel.

Nu hævder den italienske forfatter Giovanni Catelli i sin nye bog, »Camus' død«, at ulykken var iscenesat af den frygtede sovjetiske efterretningstjeneste, KBG, som en hævn for Camus' sovjetkritiske holdninger, skriver The Guardian.

Den italienske forfatters bog bygger bl.a. på en dagbog fra 1980 skrevet af den tjekkiske poet Jan Zábrana. Den tjekkiske forfatter skriver her, at en velunderrettet person med gode kilder har fortalt ham, at KGB stod bag ulykken. Ifølge dagbogen skulle KGB-agenter have udstyrede dækkene på bilen med en mekanisme, som fik dækkene til at punktere ved høj hastighed.

Sådan så bilen, som Albert Camus blev dræbt i, ud efter ulykken tæt ved Villeblevin sydøst for Paris.

Ifølge Zábranas dagbog skulle det være den sovjetiske indenrigsminister, Dmitri Shepilov, der skulle have givet ordre til et attentat allerede i 1957.

»Tilsyneladende tog det efterretningstjenesten tre år at udføre ordren,« skriver Zábrana, hvis kilde ikke har villet oplyse, hvor han havde sine oplysninger fra.

Giovanni Catelli hævder ifølge The Guardian i sin bog, at Albert Camus' kritik af verdenskommunismen skadede forholdet mellem Frankrig og Sovjet, og at hans død var til fordel for begge lande, og at de franske myndigheder derfor ikke undersøgte ulykkens årsag ordentligt.

Albert Camus, der bl.a. har skrevet bøger som »Den fremmede« og »Sisyfos-myten«, og som 1957 havde modtaget Nobels Litteraturpris, havde bl.a. skrevet kritisk om det folkelige oprør mod det kommunistiske styre i Ungarn i 1956, som brutalt blev slået ned af Sovjetunionen.

Giovanni Catelli siger til The Guardian, at den italienske advokat Giuliano Spazzali efter bogens udgivelse i Italien har har fortalt ham, at den kontroversielle franske advokat Jacques Vergés, der har været forsvarer for krigsforbrydere og terrorister som Klaus Barbie og Carlos »Sjakalen«, er af den opfattelse, at ulykken i 1950 var iscenesat af KGB, og at den franske efterretningstjeneste skulle have støttet det.

»Efter min mening havde Vergés flere beviser, som han ikke ønskede at dele med mig,« skulle Spazzali have sagt til den italienske forfatter.

Den amerikanske forfatter Paul Auster støtter teorien om, at Albert Camus blev dræbt af KGB.

Paul Auster støtter teorien

Bogen, der foreløbig er udkommet i Italien, Frankrig og Argentina, har forord af den amerikanske forfatter Paul Auster.

»Bogens konklusion er skrækkelig, men efter at have læst Catellis bevismateriale er det svært ikke at være enig med ham. Derfor bør denne »bilulykke« nu blive arkiveret i en arkivskuffe med titlen »politisk attentat«,« skriver Paul Auster.

Catelli luftede allerede sin teori om Camus' død i den ansete italienske avis Corriere della Sera i 2011, og det er ikke alle, der deler den. En af dem er Alison Finch, litteraturprofessor på universitetet i Cambridge.

»Tilhængerne af attentatteorien omfatter en skønlitterær forfatter og filminstruktør (Paul Auster), en tjekkisk forfatter og oversætter, hvis familie blev forfulgt af det kommunistiske regime, og som har gode grunde til at hade kommunismen (Jan Zábrana), og den højst kontroversielle advokat Jacques Vergès,« siger Finch, som også anser det for usandsynligt, at franske toppolitikere skulle have haft noget at gøre med attentatet på en af Frankrigs mest ansete forfattere.