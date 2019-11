Nikolaj Hübbe: »Jeg forstår ikke, hvorfor folk gør det. Det er sgu da at skide i egen rede«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Det må blive Københavns Havn. Jeg elsker den udvikling, havnen har været igennem de seneste år, hele inderhavnen og ud ved Refshalen og de små kanaler. Det, at man kan bade og svømme i havnen – og sejlerne og de små go-boats og alle de cafeer og restauranter, der er kommet – har gjort havnen til en social ramme, som, jeg synes, er fuldstændig vidunderlig.«

FAKTA MIT KØBENHAVN Hver uge taler Berlingske med en kendt københavner, der fortæller om sit forhold til byen. I denne uge balletmester ved Det Kongelige Teater Nikolaj Hübbe. FOLD UD

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Restauranter, der har åbent, når de sidste biograf- eller teaterforestillinger og koncerter er slut. Der synes jeg, vi er lidt provinsielle. De fleste køkkener lukker jo nærmest klokken ni – man skal i hvert fald virkelig finkæmme byen for at finde et køkken, der har åbent efter elleve. Der mangler vi lidt storby-swung – måske er det også fordi, københavnerne lidt er nogle hjemmedyr.«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»Det har uden sammenligning været på Gamle Scene – på Det Kongelige Teater. Og det siger jeg ikke, fordi jeg absolut SKAL liste Det Kongelige Teater ind i den her artikel (griner). Men det er jo der, jeg er blevet maked og breaked. Både som tilskuer, hvor jeg som femårig første gang så »Nøddeknækkeren« – det kom jo til at betyde hele mit liv. Og selvfølgelig også på scenen. At stå på den scene har givet mig nogle fuldstændigt altoverskyggende lykkeøjeblikke.«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»At lade være med at smide flasker og cigaretskod alle vegne – især det med flasker og glas. Mange cafeer og værtshuse får gratis eller meget billige glas fra Carlsberg og Tuborg, som så ender lørdag og søndag morgen rundt på gader og stræder. Nu lyder jeg som sådan en Jeronimus, men det er bare sindssygt grimt at kigge på, og i betragtning af, at vi nok er et af de mest cyklende folkefærd, så er det også irriterende, når man for fjerde gang på en måned skal have sin cykel lappet. Jeg forstår ikke, hvorfor folk gør det. Det er jo vores allesammens by – det er sgu da at skide i egen rede.«

Hvilke steder/bygninger vil du vise en udenlandsk gæst?

»Der er jeg nok meget gammeldags – men Thorvaldsens Museum og Glyptoteket. Fordi jeg synes, de bygninger er så smukke, både udvendigt og indvendigt. Thorvaldsens Museum er noget af det mest gennemførte, der findes – både beliggenheden, hele arkitekturen og det smukke indhold. Jeg har altid været forelsket i den bygning. Jeg kommer der faktisk ret tit. Ikke fordi, der er meget skiftende udstillinger – der er måske en gang imellem et kurateret hjørne – men bare for at nyde roen og selve bygningens skønhed.«

Hvad vil du undgå at vise?

»Den var værre! Men det vil nok være sådan noget som Købmagergade og Strøget. Det skal folk nok selv finde. Men også fordi de gader er så grimme. Især Strøget fra Gammeltorv/Nytorv til Rådhuspladsen er virkelig styg. Sådan noget grimt, discountagtigt noget med chinabox og lidt souvenirboder. Alle byer har sådan et sted, og man tænker bare: Lad mig komme væk!«

Hvad, synes du, er en skamplet på København?

»Nu træder jeg sikkert en meget respekteret kunstner over fødderne. Men statuen af Christian IV foran Børsen er virkelig en øjebæ. Hæslig. Et stykke postmoderne makværk. Den er SÅ grim, og jeg synes, det er SÅ synd for Børsen og for Christiansborg, at den skal stå der med nedadvendte tårne og underligt uproportionelt sammensat. Jeg bliver helt ked af det, hver gang jeg kører forbi den. Christian IV var trods alt den største københavnske bygherre – og så det der! Det er sgu en ommer.«

Er vi gode til at yde service i København?

»Ja – og nej! Madmæssigt er vi jo fantastisk kreative og opfindsomme. Hvad vi ikke kan tilbyde turister og os selv af skønne steder, restauranter og butikker. Også aparte og sjove ting. Men når det kommer til service – lad mig sige det på den måde: Når det er skåninge, der ekspederer, får man som regel en sødere, en »snällare« service. Jeg tror, det er noget med opdragelse. Det med at give service er generelt svært for os danskere – og især svært for københavnere. Det er måske lidt forbundet med det der med bare at smide fadølskruset eller glasset på gaden. Det er på en eller anden måde under vores værdighed at skulle yde en service – at skulle tjene andre.

Hvad er det mest oversete åndehul?

»Helt ude ved Sluseholmen ligger Bådklubben Valby med små, røde bådhuse, som har fået lov til at ligge der, mens hele det her byggehalløj på Sluseholmen er skudt op. Det er så fint og sjovt og sødt. Som en lille tidslomme i kontrast til det moderne nybyggeri, som egentlig også er ret fedt med kanaler og lejligheder helt ned i vandkanten – en slags Københavns Venedig.«

FAKTA Bag om Nikolaj Hübbe Nikolaj Hübbe er 52 år og har siden 2008 været balletmester ved Den Kongelige Ballet. Han kom som tiårig ind på Det Kongelige Teaters balletskole, blev i 1986 optaget som korpsdanser og bare to år efter udnævnt til solodanser. 1992-2008 var han solodanser ved New York City Ballet. Nikolaj Hübbe har danset hovedpartier i en lang række balletter af blandt andre August Bournonville – herhjemme er han ikke mindst kendt for sin James i »Sylfiden« –George Balanchine, Jerome Robbins og Peter Martins. Siden 2011 har han været dommer i »Vild med dans« på TV 2. FOLD UD