Muslimer sammenligner DRs nøgne børneprogram med Muhammed-tegningerne

DRs prisbelønnede TV-program »Ultra smider tøjet«, der går ud på, at en række voksne mennesker stiller sig op uden tøj på foran et børnepublikum, der så stiller spørgsmål om deres kroppe, har vakt bestyrtelse på de sociale medier, efter avisen The New York Times bragte en omtale af konceptet.

Det gælder ikke mindst blandt arabiske Twitter- og Facebook-brugere, der står i kø for at fordømme programmet.

»De overlegne vestlige ateister gør det igen,« skriver brugeren »Believer« sarkastisk i en Twitter-tråd om programmet, der er startet af Muslim Daily og viser et klip fra programmet, hvor de nøgne kroppe er blevet retoucheret.

Flere betegner programmet som »pædofili«.

Is there anyone who isn't mentally depraved who disagrees on this, or is the world full of secret paedophiles who want to groom children for sexual favours. This is what happens when you abandon religion. — M (@M97679208) September 22, 2020

Adskillige tyrkiske Twitter-brugere har anvendt hastagget #Danimarka til at omtale programmet.

Danimarka'da skandal çocuk programı#Danimarka'da bir çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı programda, yetişkinler çocukların önünde soyundu.https://t.co/TNUj8RyqSM pic.twitter.com/IIjuHrmUvU — muhammed adnan çelik (@muhammedadnane2) September 20, 2020

TV-kanalen TRT Worlds omtale af programmet på Twitter og Facebook får hadske kommentarer fra hele verden, heriblandt fra personer, der mener, at programmet skal stoppes for at beskytte børn, og fra muslimer, der mener, at det blot er, hvad man kan forvente fra et land, der trykker billeder af Muhammed.

»Dette land offentliggør tegninger af religiøse ledere, som er hellige for en stor procentdel af Jordens befolkning, og som vil udbrede »ytringsfrihed«. Så velkommen til en ytringsfrihedsparade af nøgne mennesker, der blotter sig for børn,« skriver Irfan Sheikh.

I en anden kommentar til TRT Worlds Facebook-opslag kalder brugeren Abdul-Rasheed Mustafa programmet for »afskyeligt« og fortsætter:

»Skal dette opfattes som progressivt? Det er afskyeligt. Børn kan ikke længere have deres uskyldighed i fred. Det bliver set som normalt nu – det er sørgeligt og sygt. Og jeg flyttede fra Vesten af netop denne grund. Jeg vil gerne opdrage min familie i et miljø, hvor børn stadig kan være børn uden dagligt at blive bombarderet med seksualiseret depraveret kultur forklædt som modernitet.«

Flere danskere blander sig i debattråden under TRT Worlds på Facebook, der tæller over 500 indlæg. Danskerne forsvarer med få undtagelser DRs program.

»Danmark er på vej tilbage til stenalderen,« skriver en Waqar Anjum.

»Så skal vi til at stene mennesker (smiley), nåh nej det er jo ikke i vores land (man gør det),« replicerer Daniel Thøgersen.

Den danske debattør Amira Kalif forsvarer som en af de første i TRT Worlds-tråden programmet: »Mennesker, der forsøger at knytte dette til pædofili og depravation, er dem, der har et problem - måske fordi de ikke har lært at have et normalt forhold til deres egen krop,« skriver Amira Kalif.

Ikke kun danskere forsvarer programmet. Amerikaneren Allen Lawrence fremhæver det som et eksempel på europæisk frisind kontra amerikansk puritanisme.

The New York Times egen omtale af programmet er relativt neutralt, dog kædes programmet sammen med en anden dansk begivenhed, der fik verdensomspændende omtale i 2014, da en giraf blev slagtet og parteret i Zoologisk Have foran en gruppe børn.

Den danske ekspert i børneopdragelse Sofie Münster citeres i The New York Times for at sige, at danske forældre foretrækker at udsætte børn for livet snarere end at beskytte dem.

»Ultra Smider tøjet« har dog også vakt kritik i Danmark. Før første sæson af programmet blev sendt kritiserede aktivistgruppen Normstormerne programmet for at »udstille minoritetsgrupper«.

I Berlingske har blandt andre TV-redaktør Jakob Steen Olsen rost programmet i en klumme, hvori han understreger behovet for børneprogrammer med en dansk kontekst.