Michael Jackson-dokumentar er en stærk fortælling om påstået sexmisbrug: »Han er mit idol, min mentor og min gud«

Der er en scene i den omdiskuterede dokumentarfilm »Leaving Neverland«, der har sat sig i mig. I filmen fortæller de to nu voksne mænd, James Safechuck og Wade Robson om, hvordan de som børn angiveligt blev misbrugt i af Michael Jackson i årevis.

I en scene i den knap tre timer lange dokumentar fortæller James Safechuck, hvordan han som barn var vild med smykker, og at Jackson ofte købte ham guldsmykker som modbetaling for seksuelle ydelser.

Safechuck holder et sort smykkeskrin frem foran kameraet og viser en stor guldring, som han fik af popstjernen i forbindelse med et vielsesritual. Et ægteskab mellem en 10-årig dreng og en voksen mand midt i 30erne.

»Vi blev bragt sammen af Gud. Det var forudbestemt, at vi skulle være sammen,« sagde popstjernen ifølge Safechuck.

Barnestjerne og danser

Jackson døde i 2009, men ti år efter hans død vækker hans navn atter debat. I dokumentarfilmen »Leaving Neverland« fortæller James Safechuck og Wade Dobson i detaljer om, hvordan deres relation til Jackson udviklede sig fra et venskab til et manipulerende forhold, der for hvert besøg blev mere og mere seksuelt ladet.

Deres historier har mange fællestræk. Begge drenge var barnestjerner med en stærk udstråling og store ambitioner, og begge familier knyttede et nært bånd til Jackson.

»Det er grooming lige efter bogen, og filmen indeholder hjerteskærende detaljer om, hvordan Michael Jackson introducerer de to drenge til masturbation foran en papfigur af Peter Pan(!), porno og efterfølgende analt samleje. «

Wade Robson, der i dag er en succesfuld koreograf, var besat af Michael Jackson som barn. Fra fireårs-alderen dyrkede den kønne dreng med de brune øjne Jacksons musikvideoer som »Thriller« og »Dirty Diana« på VHS for at kopiere Jacksons stilskabende dansemoves.

I en alder af fem år optrådte han til lokale danseshows iført Michael Jacksons karakteristiske outfit med stramme, sorte bukser, patronbælte og Fedora-hat. Det virker nærmest skæbnebestemt, at Robson som fem-årig vandt en australsk talentkonkurrence, hvor præmien var at møde Jackson. Derefter opbyggede de et venskab, hvor Jackson ofte ringer til den lille dreng, som han kalder »Little One«.

Wade Robson og hans familie sammen med Michael Jackson i slutningen af 80erne. Popstjernen kom ofte på besøg i familiens hjem, ligesom Wade besøgte Jackson på hans Neverland-ranch.

Safechuck mødte superstjernen gennem sit arbejde som børnemodel i en Pepsi-reklame. Og ligesom Robson inviteres han til at bo på Jacksons Neverland-ranch. Derefter udvikler tingene sig for hvert besøg. Først grundlægges et tillidsforhold til forældrene, og efter et par besøg hos superstjernen får Safechuck lov til at overnatte alene i Jacksons værelse.

»Leaving Neverland« er en voldsom dokumentar om senfølgerne af seksuelt overgreb. Men det er også en film om to børn, der udnyttes i showbiz, mens deres familie er forblændet af opmærksomheden fra verdens dengang største popstjerne.

For Michael Jacksons selskab er lig med succes, rigdom og et forlystelsesland af film, gaver og underholdning. Som Wade Robson formulerer det: »Det er Michael Jackson. Og han vil invitere mig på besøg på Neverland. Altså - han er mit idol, min mentor og min gud.«

Klassisk grooming

De lange interviewsekvenser med Safechuck og Dobson om, hvordan deres grænser langsomt bliver overskredet for hvert besøg, er brutale at se. Det er grooming lige efter bogen, og filmen indeholder hjerteskærende detaljer om, hvordan Michael Jackson introducerer de to drenge til masturbation foran en papfigur af Peter Pan(!), porno og efterfølgende analt samleje.

De to voksne mænds beretning er lige så detaljeret, som den er rørende og stærk. Filmens arkilleshæl - at den ikke har inddraget andre kilder end de to mænd og deres familier - er på forunderlig vis også dens styrke. Fordi man igennem Robson og Safechuck får indblik i misbrugets mekanismer fortalt fra et barns perspektiv.

Man får indblik i de to drenges tvivl, uskyld, kærlighed og afgrundsdybe loyalitet, som bliver udnyttet. Man forstår, hvordan forholdet til Jackson var præget af modsatrettede følelser. Og hvorfor de to vidnede til hans forsvar ved retssagen i 2005, fordi skammen stadig sad så dybt i dem.

»Michael ville aldrig have klaret fængsel,« som Robson omsorgsfuldt siger.

Skyld, skam og fremmedgørelse

De to mænd fortæller først deres familier om misbruget, da de er blevet voksne og selv har fået børn. Oplevelsen af at blive far trigger barndommens smertefulde erfaringer.

På mange måder er »Leaving Neverland« dermed en klassisk historie om følgerne af seksuelt misbrug med alt hvad det indebærer af en tsunami af skyldfølelse, skam og fremmedgørelse i de to medvirkende familier.

En af de stærkeste scener er, da Wade Robsons mor fortæller det, man som forælder umuligt kan forstå: Hvordan hun efter sagen mod Jackson i 1993 fortsat lader sin mindreårige søn overnatte med en voksen mand uden opsyn?

Musikbranchens #metoo

Filmen har ikke overraskende mødt voldsom kritik blandt Michael Jacksons fans, venner og familie. Da den blev vist på Sundance Film Festival i januar, demonsterede vrede fans foran biografsalene, og de to medvirkende har modtaget dødstrusler fra vrede Jackson-fans. I forrige uge blev streamingtjenesten HBO sagsøgt af boet efter Jackson for kontraktbrud, fordi de viser dokumentaren, som Jacksons lejr har kaldt »et tabloidt karaktermord«.

Kritikken af filmen går blandt andet på, hvorfor Safechuck og Robson først står frem nu, og hvorfor de forsvarede Jackson under retssagen. Men uanset om den får et retsligt efterspil eller ej, er det en vigtig film, som gør os klogere på den manipulation og grooming, der kommer inden årelangt seksuelt misbrug.

FAKTA Om »Leaving Neverland« Instrueret af den prisvindende britiske instruktør Dan Reeds.

Den tre timer lange film indeholder interviews med Wade Robson og James Safechuck og deres familier, der anklager Jackson for at have misbrugt dem som børn.

Filmen vises på CPH: Dox 7. marts og på dr.dk/TV 8. marts



Se traileren her.

Som reaktion på kritikken har instruktøren Dan Reed udtalt til filmmediet Variety:

»Det er ikke en film om Michael Jackson. Det er ikke en film om Michael Jackson, der misbruger små drenge. Det er ikke en film om to familier, og hvordan de to familier håndterede det, deres sønner afslørede over for dem, mange år efter Michael Jackson døde.«

Reed har både ret og uret. Filmen handler om de to mænds beretning, og hvordan det har påvirket deres voksne liv. Men hvis man skal tro filmens anklager - og det er svært at lade være med efter tre timer med detaljerede beskrivelser af misbrug, nedslåede blikke og gråd - tegner den et billede af Michael Jackson som en dybt forstyrret pædofil.

»Leaving Neverland« har skabt voldsom debat om Michael Jacksons eftermæle. Flere fans demonstrerede imod filmen, da den blev vist på Sundance Film Festival.

En mand, der opfatter børn som ligesindede, men udnytter sin berømmelse på at forgribe sig på små drenge. En mand, der har en labyrint af døre og alarmsystemer på sin Neverland-ranch, så han bliver advaret, hvis en af hans ansatte er på vej.

»Man får indblik i de to drenges tvivl, uskyld, kærlighed og afgrundsdybe loyalitet, som bliver udnyttet. Man forstår, hvordan forholdet til Jackson var præget af modsatrettede følelser.«

Dermed punkterer filmen myten om Michael Jackson som børnenes ven. Om manden, der var larger than life og samlede folk på tværs af alder, nationalitet og hudfarve. En mand, der nok virkede barnagtig og naiv i sin optræden, men som blev frikendt for samtlige ti anklager om misbrug af børn i 2005.

Med »Surviving R. Kelly« og »Leaving Neverland« har #MeToo-bevægelsen ramt musikbranchen med et brag. Og selv om Dan Reeds dokumentar ikke er hele historien om Michael Jackson, er den et vigtigt kapitel i fortællingen om en af verdens største popstjerner igennem tiden. Det store spørgsmål er, hvordan filmen kommer til at påvirke vores opfattelse af Jackson fremover - og ikke mindst om vi kommer til at lytte til hans musik med et andet perspektiv.