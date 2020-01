Mia Wagner: »Jeg er bevidst om, at jeg hverken må blive sexobjektet eller den sure kælling«

»Jeg var ...«

Mia Wagner stopper sig selv. Løfter hovedet og kigger væk. Trommer med fingrene på siden af sit tekrus.

»Vil jeg fortælle det? Det ved jeg ikke, om jeg er klar til,« siger hun for sig selv.

Så kigger hun tilbage på mig. »Okay, så gør vi det alligevel.«

Mia Wagner »Jeg vil gerne inspirere kvinder til at turde lidt mere og til at tage sin plads. Hvis du drømmer om at blive læge, hvorfor læser du så til sygeplejerske?«

»Jeg var til koncert for noget tid siden med nogle andre erhvervsledere. Jeg var den eneste kvinde. Det er jeg jo tit i de miljøer. Det var skide sjovt, og vi blev alle sammen rigtig fulde. Men så skal man da lige tage på min numse.«

Hun smiler og ryster på hovedet.

»I festligt lag kan jeg godt forstå, at det måske giver mening for nogle. Men det gør jo, at jeg trækker mig fra de miljøer, hvor jeg faktisk ville kunne gøre mig gældende og lære folk at kende. Der kommer et netværksglasloft, hvis man er udpræget kvinde, tror jeg.«

Mia Wagner er 42 år, administrerende direktør i Freeway-koncernen og en af investorerne i »Løvens hule«. Ikke alene er hun ene kvinde blandt fire mandlige »løver« i DRs succesprogram om iværksætteri, hun har også i flere år befundet sig i en udpræget mandeverden på grund af sin direktørstilling.

Mia Wagner er også mor til to døtre, feminist og bevidst om, at hun som kvinde aldrig må blive sat i bås.

Hverken som rødstrømpen, sexobjektet eller offeret.

Kvinder i kasser

Jeg møder Mia Wagner i Freeway-koncernen, der ligger i et gråt industriområde i Viborg. I receptionen ringer jeg på en klokke, og »løvinden« kommer med det samme rundt om hjørnet med et bredt smil. Iført sort tøj, høje hæle og med håret samlet i nakken. Hun bevæger sig roligt. Med rank ryg og et fast blik.

Kropsholdningen er noget, hun er bevidst om. Siden Mia Wagner var lille, har hun fået at vide, at hun skal indtage rummet og sætte sig for bordenden.

»Et godt råd er, at man skal rette sig op, tale højt og være opmærksom på at »tage« sit rum,« siger hun, mens hun retter ryggen, sænker skuldrene og fører armene ud til hver sin side.

»Vi bliver nødt til at puste os lidt op. Vi er så skide artige, for det er vi opdraget til at være,« siger Mia Wagner om kvinder. Fold sammen Læs mere Læs mere

Vi har sat os på hendes kontor ved et rundt mødebord. Et bord, der også bliver brugt, når hun forhandler med sine samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere, som oftest er mænd.

»Det, der er med at være kvinde, er, at man simpelt hen også er en, som mænd gerne vil gå i seng med. Det er et problem. Det er helt tydeligt, at 10-20 pct. af mine samarbejdspartnere, som er de her stærke alfahanner, ikke ved, hvad de skal stille op med den følelse. Om de skal gå i seng med mig, eller om de skal lytte til mig? Jeg kan mærke, at de tænker: »Hvordan placerer jeg den her kvinde?« Det er en udfordring for dem. Der kommer nogle gange »høhø«-bemærkninger, og det kan være, vi skal tale om mine bryster,« siger hun.

Men når Mia Wagner sidder om bordet og taler strategi og vækst med sine partnere, er det ikke altid let at sætte en grænse.

»Jeg synes, det har været sindssygt svært. Det har været enormt svært at finde ud af, hvordan jeg skal sætte en grænse uden at blive sat i bås som en rødstrømpe. For i det øjeblik, du bliver det, så må du i den her verden forvente, at folk vil lytte mindre. Man kan også komme i offerrollen, og det er faktisk langt værre og i øvrigt en kæphest for mig, at man aldrig skal komme derhen som kvinde. Det kan vores verden i hvert fald ikke tåle,« siger hun.

»Som offer mister du kontrol med situationen. Jeg har fundet ud af, at humor er genialt, for så kan jeg verfe det af og insistere på, at vi er kollegaer.«

Mia Wagner »Jeg er kommet til at sige nogle gange, at »nu vil jeg simpelt hen ikke se dig lønforhandle som en kvinde«.«

Mia Wagner omgiver sig naturligt med flere mænd end kvinder i sit arbejde, for i Danmark er der stadig langt højere niveau af testosteron end østrogen på topposterne. Derfor er hun mere opmærksom på sit køn end sine mandlige kollegaer i lignende stillinger, mener hun.

»Jeg tror, at vi som kvinder har en skala, hvor vi balancerer i højere grad, end mændene gør. Jeg skal i højere grad forsvare, at jeg laver det, jeg laver. Jeg skal også i højere grad forsvare, at jeg er kvinde. Og jeg er bevidst om, at jeg hverken må blive sexobjektet eller den sure kælling. Jeg kan dårligt fortælle det her, uden jeg risikerer at blive rødstrømpen,« siger hun.

Et følemenneske

Ved siden af døren til Mia Wagners kontor hænger en lyserød perleplade med hendes navn i gule perler. Kontoret er stort og indrettet med både skrivebord, lænestol, mødebord og en blåternet sofa med blomstrede puder.

Bag skrivebordet hænger en hvid tavle. »Vækst«, »salg«, »økonomi« står der vilkårligt med sort tusch. Ved siden af hænger billeder af hendes to døtre, og under dem står en Minions-figur og en lyserød gummigris.

»Det har været enormt svært at finde ud af, hvordan jeg skal sætte en grænse uden at blive sat i bås som en rødstrømpe,« siger Mia Wagner. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg er et følemenneske,« siger hun.

»Det har jeg været, lige siden jeg var barn. Jeg synes oprigtigt, at det er en kæmpe styrke i mit arbejde i dag. For jeg kan mærke andre. Jeg kan gå ind i et rum, og så ved jeg, hvor magten og svaghederne ligger, og det er rigtig stærkt i en god forhandling. Jeg er en dygtig diplomat.«

Men det er ikke altid en fordel at være et »følemenneske« i erhvervslivet. Ifølge Mia Wagner kan det have indflydelse på, at nogle mandlige kollegaer bliver mere optaget af hendes udseende end hendes ord.

»Jeg bliver appellerende, fordi jeg er blød. Og det er pisseirriterende. For det kan betyde, at jeg i nogle situationer simpelt hen bliver overhørt. Det tror jeg flere kvinder har oplevet. Mænd er ikke bevidste om det, men de kan ikke høre, hvad man siger.«

Ifølge Mia Wagner har hun ikke noget valg. »Det er min personlighed,« siger hun. Men det kan alligevel have en pris, når empati og venlighed sidder uden på tøjet, når hun sætter sig i direktørstolen.

»Ulempen er jo, at man kan blive ked af det. Når man bruger sig selv og stiller sin omsorg og sin sårbarhed til skue, så bliver man jo også mere sårbar og udsat. En anden uheldig side er, at man risikerer ikke at blive taget alvorligt. Det er derfor, kvinder ikke skal være ofre. Jeg kan godt være venlig, uden det er synd for mig. Jeg oplever ikke, at døre lukkes for mig, men jeg ved jo ikke, hvilke døre der ikke er blevet åbnet, fordi man måske synes, jeg er en blød kvinde,« siger hun.

Søgte råd hos erhvervspsykolog

Før Mia Wagner blev koncerndirektør, fulgte hun i sin fars fodspor og uddannede sig som forsvarsadvokat i straffesager. Hun læste jura ved Københavns Universitet, og her oplevede hun første gang at være på vej ind i en »hård« branche. Hvis hun stillede et dumt spørgsmål til en forelæsning, grinede hele holdet af hende. Så hun stoppede med at stille spørgsmål, tog hjem og læste og blev »sindssygt velforberedt«.

Da Mia Wagner var færdiguddannet og begyndte at føre retssager, blev hun for alvor bevidst om, at forberedelserne var altafgørende.

»Som advokat mødte jeg flere, som kiggede på mig og sagde »hvordan kan du være advokat?«, fordi de havde en idé om, at den stereotype advokat er den stærke mand, og de så mig som en venlig kvinde. Der var en kultur, der gjorde, at det var en gevinst, hvis en mandlig modpart kunne presse den unge kvinde. Hun måtte også gerne tude, for så ville hun tabe sine argumenter. Så det var virkelig et spørgsmål om at være velforberedt,« siger hun.

Mia Wagner »Jeg kan godt være venlig, uden det er synd for mig.«

For tre år siden valgte hun at indstille karrieren med straffesager. Indtil da var hun partner i sin fars firma, Wagner Advokater, som de i fællesskab besluttede at lukke.

I stedet blev hun tilbudt stillingen som koncerndirektør i familievirksomheden Freeway, som hendes far og bror ejer. Hun var ikke længe om at sige ja, men var alligevel bekymret for, om de nye medarbejdere ville »følge« hende. Hun var jo ikke nogen hård leder.

Derfor søgte Mia Wagner råd hos en erhvervspsykolog. Hun havde to spørgsmål.

»Vil folk følge mig?« og »hvilken uddannelse skal jeg tage for at blive dygtig nok?«

»Så kiggede den kloge mand på mig og sagde: »Du skal ikke tage flere uddannelser. Du kan godt det her, og ja, de vil følge dig, for du er gennemsigtig.« Jeg forstod ikke helt, hvad han mente, men med tiden har det vist sig at være rigtigt. Folk kan se mig, og jeg tror, det er ret tydeligt, hvad jeg står for.«

Presset ud af banen

Mia Wagner er vokset op i et 500 kvadratmeter stort hus på landet. Hendes forældre flyttede fra Hellerup til Viborg i 1976, så faren kunne få arbejde som nyudlært jurist, mens moderen satte landejendommen i stand.

Selvdisciplin og hårdt arbejde har fyldt Mia Wagners barndom. I en alder af syv mente hendes forældre, at hun, ligesom sine tre søskende, skulle starte til karate, så hun kunne lære at forsvare sig selv.

»Jeg blev slæbt derhen i starten. Jeg var så frygtelig genert, og jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg havde simpelt hen så ondt i maven,« siger hun.

Mia Wagner er datter af forsvarsadvokaten Morten L. Wagner, som i sin tid fik »Pedal-Ove« frikendt. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mia Wagner husker tydeligt de første stævner, hun deltog i. Kampene foregik på en afgrænset bane, som hun skulle blive inden for. Ellers ville hun tabe.

»Jeg blev simpelt hen presset ud af banen. Jeg måtte ret hurtigt lære, at jeg blev nødt til at blive midt inde på banen og gøre mig gældende og kæmpe. Jeg fik efterhånden en bulldozermetode og fandt ud af, at det egentlig var meget bedre, hvis jeg gik den anden vej og pressede modparten.«

Som voksen har oplevelserne fra karatestævnerne sat tankerne i gang. Selv om Mia Wagner blev opmærksom på, at hun måtte være hårdere og opføre sig som en bulldozer, har hun ikke altid været i stand til at efterleve det i sin karriere.

For seks år siden blev hun atter presset ud af banen, da hun gik ned med stress.

»Jeg arbejdede så meget, at jeg faldt om og dårligt nok kunne gå på indkøb. Det er jo også en måde at være for blød på. Det er et eksempel på, at jeg ikke kunne stå på mine egne grænser og egne behov. Jeg gav og gav og gav, fordi der var nogle, der krævede. Der ligger en styrke i at kunne sige fra over for andre og sige stop. Det har jeg skullet bruge en del år på at lære. Og det har jeg lært på den hårde måde,« siger hun.

Stop med at lønforhandle som en kvinde

På Mia Wagners kontor trisser en lille tofarvet hund rundt om benene på os, og under skrivebordet ligger en stor hundekurv med legetøj. Ved siden af har hun placeret en lysebrun lænestol med skammel.

Hunden er hendes egen. Lænestolen er til medarbejderne. Her kan de sætte sig, hvis de har brug for en sludder med direktøren.

Et af Mia Wagners vigtigste mål er nemlig, at hun aldrig får en stresssyg medarbejder. Derfor har hun fastsat fem værdier i Freeway-koncernen. En af dem er omsorg.

»Jeg ser, at Freeway har flyttet sig i min tid som leder herinde. Her er rart at være, vi passer på hinanden, og det tror jeg især kommer ved at være et godt forbillede,« siger hun.

»Når man bruger sig selv og stiller sin omsorg og sin sårbarhed til skue, så bliver man jo også mere sårbar og udsat. En anden uheldig side er, at man risikerer ikke at blive taget alvorligt,« siger Mia Wagner. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men Mia Wagners ønske om at være et forbillede for sine medarbejdere er også begyndt at koste hende penge. I lønforhandlinger har hun ikke altid kunnet dy sig for at stikke lidt til sine kvindelige medarbejdere.

»Jeg er kommet til at sige nogle gange, at »nu vil jeg simpelt hen ikke se dig lønforhandle som en kvinde«. Og det koster mig jo penge, så det skal jeg holde op med at sige,« siger hun og griner.

»Men jeg bliver provokeret, og så er jeg nødt til at sige det. Og der er jo noget om det. Vi bliver nødt til at puste os lidt op. Vi er så skide artige, for det er vi opdraget til at være. Noget, der fascinerer mig, og som jeg prøver at lære mere om, er skam. Kvinder har på en eller anden måde lært at skamme sig. Vi kan få helt røde kinder, hvis vi synes, vi er gået for langt. Men det bliver altså en begrænsning for os, hvis vi ikke tør gå derud, hvor det bliver farligt, og hvor vi skal sælge os selv lidt ekstra. Det bliver vi simpelt hen nødt til at blive bedre til. Man bliver nødt til at »tage sin plads«,« siger hun.

»Når jeg ser de kvindeforbilleder, der er i dag, så forvirrer de mig en smule. Jeg er lidt en gammeldags feminist.«

Det tænker hun også på i opdragelsen af sine to døtre på 12 og 14. Dem har hun med Peter, som hun mødte på jurastudiet. De er ikke længere sammen, og hun bor i stedet med døtrene i den ene ende af sit barndomshjem med sine forældre i den anden. Hun beskriver deres del som et kvindekollektiv og sig selv som feminist.

»Når jeg ser de kvindeforbilleder, der er i dag, så forvirrer de mig en smule. I dag handler det så meget om krop og bryster og de her forarbejdede ansigter. Det er jeg lidt ærgerlig over, for jeg kan frygte, at de unge kvinder kommer til at føle sig forkerte. Det er ikke min feminisme. I forhold til mine døtre så håber jeg mest af alt, at verden vil se dem som enkelte individer. Jeg håber ikke, det kommer til at handle om, at de er kvinder eller høje eller lave, tykke eller tynde. Jeg håber, det kommer til at handle om deres talenter,« siger hun.

Fire mænd og Mia

En mørkt fotoplakat med Mia Wagner i midten står på gulvet og læner sig op ad glasruden på kontoret. Rundt om hende står de fire mandlige investorer, som var hendes kollegaer i sidste års sæson af »Løvens Hule«.

»Dét er jo virkelig nogle alfahanner, som tager så meget rum,« siger hun, mens vi kigger over mod billedet.

»Jeg er opdraget med, at jeg kun siger noget, hvis jeg har noget at sige, og det giver mening. Så jeg kan godt sidde der i stolen og hive mig selv lidt i nakken. Jeg synes nogle gange, at et rum kan blive fyldt med ord, og i programmet skal man kunne tale meget. Man skal også kunne tage sin plads, og man skal afbryde og tale højt, for det er ikke altid, de lige hører, at jeg gerne vil på banen. I forhold til at være kvinde skal jeg være bevidst om at fylde noget, for det er virkelig mænd, der fylder.«

Mia Wagner tog selv kontakt til DR, fordi hun vidste, at der ville blive udskiftning i »løverne« fra sæson tre. Hun sad derhjemme og spekulerede på, hvem de mon ville hyre til sæson fire, da de gik op for hende, at det burde være hende selv.

»Jeg så en åbning og en mulighed, så jeg spurgte selv. Jeg syntes, det kunne være spændende at prøve, og så skrev jeg bare. Jeg hørte Helle Thorning-Schmidt snakke forleden, hvor hun sagde, at man skal turde tage magten. Men også at man skal turde sige, at man gør det. Det er jeg meget enig med hende i,« siger hun.

Border collien Bella er altid med, når Mia er på arbejde på sit kontor i Freeway-koncernen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Når det kommer til både medarbejdere, sine døtre og seere af Løvens Hule, håber Mia Wagner i sidste ende, at hun er med til at inspirere.

»Jeg vil gerne inspirere kvinder til at turde lidt mere og til at tage deres plads. Man må selv definere sine ambitioner. Det er mig lige meget, hvad du drømmer om i dit liv, men jeg synes bare, jeg ser, at kvinder kan holde sig selv tilbage. Hvis du drømmer om at blive læge, hvorfor læser du så til sygeplejerske?«

Mia kigger smilende på den mandlige fotograf, der har listet sig ind på hendes kontor under vores interview: »Du sidder og nikker?«

»Ja,« udbryder fotografen og fortæller:

»Jeg har to døtre, og jeg tænker meget på det her. Da den ene gik til fodbold, kiggede drengene foragteligt på hende, når hun kom gående fra træning i sit fodboldtøj.«

Mia Wagner nikker stille: »Er det ikke utroligt?«