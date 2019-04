Meghan Markle og prins Harry insisterer på det privatliv, prinsesse Diana aldrig fik

Det er ikke skandaler, de mangler i Storbritannien.

Problemerne med Brexit står i kø. Premierminister Theresa May ligner en kvinde, der jævnligt fortryder, at hun gik ind i politik. Og midt i det hele har det ældgamle, britiske kongehus fået et nyt medlem, der trækker et spor af ufred efter sig.

Den gravide prinsesse Meghan – også kendt som Meghan Markle, amerikansk exskuespiller med en afroamerikansk mor og en skandaleramt far – har sammen med prins Harry fyldt usædvanligt meget i medierne de seneste uger.

Senest har det været Meghan og Harrys beslutning om ikke – som det ellers sig hør og bør blandt de kongelige – at vise deres nye baby frem for pressen, når parret om kort tid bliver forældre til deres første barn. En stærk og tydelig markering fra parrets side af, at babyens fødsel hører til privatlivet og kun privatlivet – i hvert fald i den første tid.

Beslutningen har fået sindene i kog og fået den britiske presse til at beskylde parret for at hindre det, der skulle være en national fejring af en glædelig begivenhed.

»At holde nationen udenfor efter en fødsel får prinseparret til at tage sig dårligt ud. Offentligheden har ret til at følge med i en tilværelse, som i høj grad er finansieret af skattepenge. Det må man som kongelig acceptere. Ellers må man være privatperson. Man kan ikke begge dele«, har tabloidavisen »The Sun« bl.a. skrevet på lederplads.

Men prinseparrets beslutning om at bryde normen kommer ikke bag på Lone Theils, der i dag er forfatter, men i en årrække boede og arbejde som korrespondent i London.

»Harry er stadig den dag i dag mærket af, at hans mor mistede livet, da hun blev jagtet af paparazzier. Han stiller troligt op til de årlige pressefotos sammen med den øvrige kongelige familie, men pressen er for Harry tydeligvis ikke dem, man selv inviterer inden for. Det ligger nok hele tiden og ulmer hos ham, at han kunne have haft sin mor i dag, hvis ikke hun var blevet jaget i døden, og at det var pressens skyld,« mener Lone Theils.

Meghan og Harry har hele tiden vist deres store kærlighed offentligt, men når deres baby kommer, er det en privat begivenhed.

Sensationsguf

Meghan Markle har allerede siden de første rygter om et forhold med prins Harry, der er nummer tre i den britiske arvefølge til tronen, været sensationsguf i særligt britiske og amerikanske medier. Skuespilleren, der blev verdensberømt for sin rolle i serien »Suits«, er den første sorte kvinde, der er blevet gift ind i alle kongelige institutioners moder.

Ifølge Lone Theils er den massive opmærksomhed omkring Meghan og Harrys kommende barn et udtryk for, at man her kan samles om noget glædeligt i et land, som med Brexit er i dyb splittelse.

»Det er en grum tid på mange måder, hvor familier skændes indbyrdes, firmaer bliver uvenner og hvor der bare er en dyb, dyb national splittelse. Et nyt kongeligt barn er en glædelig begivenhed, man kan være fælles om.«

Mens Meghans mor, Doria Ragland, i tirsdags ankom til London, formentlig for at være til stede ved den nært forestående fødsel, har Meghan ifølge The Sunday Times ikke ønsket sin fars tilstedeværelse.

Skandalehistorierne omkring Meghan Markles far rullede allerede før det kongelige bryllup den 19. maj sidste år i St Georg’s Chapel på Windsor Castle. Thomas Markle fik besked på ikke at dukke op.

Så kan det godt være, at han har leveret gener til det britiske kongehus, at han bliver barnets morfar om få dage og dermed hører til den absolut nærmeste familie rent biologisk. Men man ydmyger ikke sin verdensberømte datter og det britiske kongehus lige før brylluppet sidste år ved hemmeligt at samarbejde med en britisk paparazzifotograf om en række falske billeder.

Og det er ikke blot sin far, Meghan har et stærkt problematisk forhold til. Det gælder også halvsøsteren Samantha, som ifølge Daily Mail for tre år siden afslørede sine planer om at skrive: »The Diary of Princess Pushy's Sister.«

»Mellem linjerne har man kunnet læse, at halvsøsteren mener, Meghan udelukkende har taget Harry for selv at komme frem i verden,« siger Lone Theils.

»Det er også blevet påpeget, at Meghan har taget for meget opmærksomhed fra sin svigerinde Catherine, og at prins Harry har overskygget sin bror prins William. Jeg tror nu ikke, at William har været så ked af, at andre har kunnet tage noget af den voldsomme opmærksomhed, som følger med,« mener Lone Theils.

Lone Theils »Det kan måske være lettere at bebrejde Meghan, der som amerikaner og med en fortid som filmskuespiller, ifølge mange briter, ikke helt har forstået betydningen af værdierne og traditionerne.«

Ikke desto mindre er prinsebrødrenes indbyrdes forhold den seneste tid blevet endevendt på kryds og tværs. Og den relation menes Meghan Markle at have påvirket.

Til Fox News har »Vanity Fairs« royale korrespondent, Katie Nicholl udtalt, »at William er meget beskyttende over for Harry. Der har altid været et ubrydeligt broderbånd… men jeg er ikke sikker på, at deres relation i dag er, hvad den har været.«

I en længere og dybdegående feature i Vanity Fair har Katie Nicholl siden konstateret, at hun fra meget pålidelige kilder har fået fortalt, at brødrenes indbyrdes forhold har været under pres, og at forholdet har gennemgået en udvikling der begyndte, da Harry mødte Meghan. William skulle ifølge kilderne være bekymret over den hastighed, hvormed hans brors forhold til Meghan udviklede sig.

»William har altid været tæt knyttet til Harry, måske den person, som har været tættest på ham. Derfor har han følt, at han har kunnet sige til sin bror: Er du nu sikker? (om forholdet til Meghan). Men Harry har opfattet det som en kritik i stedet for en beskyttelse, og jeg tror ikke, deres forhold har været helt optimalt siden,« skriver Vanity Fair.

Samtidig bebrejdes Meghan Markle for at være for markant i sin bestræbelse på at forny det traditionsbundne kongehus. Hun er en tand for moderne.

»Meghan er blevet kritiseret for helt tydeligt at gå ind for fornyelse. Hun vil gøre tingene sin egen måde, lyder kritikken. For mange briter er hun et frisk pust, men også en smule underlig. Hvis man ser på, hvilke protektorater Harry har og hvilke sager, han arbejder med, står han i lighed med sin afdøde mor, prinsesse Diana, for en ny og mere moderne linje i det britiske kongehus. Men det kan måske være lettere at bebrejde Meghan, der som amerikaner og med en fortid som filmskuespiller, ifølge mange briter, ikke helt har forstået betydningen af værdierne og traditionerne,« mener Lone Theils.