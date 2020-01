Mediekommentar: Hvorfor er »Kender du typen« forkortet? Spørg DR, og de stikker en løgn

Hvad jeg laver mandag aften klokken 20? Hvad i alverden er det for et spørgsmål? Jeg ser fjernsyn. »Kender Du Typen« er et af de ganske få DR-programmer, jeg altid sørger for at proppe i øjnene. Kombinationen af munter gætteleg og den kendsgerning, at man som en anden småpervers voyeur kan få lov til at rode i kendte menneskers undertøjsskuffer og stille sin nyfigenhed ved at smugkigge i deres køleskabe er og bliver vildt underholdende.

Jeg er ikke den eneste, der er vild med programmet, der er blevet sendt siden 1998 og oprindeligt havde den langt mere herligt snagende titel »Må vi se?« Dets popularitet har sikret det en plads i sendefladen år ud og år ind. Seerne kan ikke få nok af »Kender Du Typen«, og derfor har det også vakt vrede og frustration hos de mange dedikerede fans, at programmet her efter nytår pludselig er skåret ned fra 43 til 28 minutter i den seneste ombæring af programmet.

»Så er det bare, jeg spørger: Helt ærligt, DR, er det et kvarter af seerfavoritten »Kender Du Typen«, der vælter læsset? «

Ugebladet Se & Hør, der holder øje med alt, har i hvert fald kunnet konstatere, at programmets populære medvirkende har fået klager og kritik fra skuffede seere på derers respektive Instagram-konti:

»Stadig et godt program, men hvor er det dog forfærdeligt synd, at det er blevet kortere. Jeg savner mere tid til jeres snakke, jeres betragtninger om livet og alle de sjove indfald. Åhhh, giv os slow tv tilbage og ikke en komprimeret udgave,« citerer bladet kirstenbpoulsen for at skrive.

Konsekvens af besparelser

Også jeg har set TV-klassikeren i den nye skarptskårne version, og det er da rigtigt nok, at man da skal vænne sig til, at værten Mads Steffensen lige pludselig annoncerer den endelige gætteleg om, hvem det nu er, der bor på matriklen og afæsker livsstileksperterne Anne Glad og Flemming Møldrup et svar, bedst som vi lige er kommet i gang.

Men så er det, at man altså må forstå, at det hele ikke er med vilje. I hvert fald, hvis man spørger inde i DR, og det har Se og Hør naturligvis gjort:

»»Kender du typen« er forkortet som en konsekvens af de politisk besluttede besparelser, hvor DR skulle spare 20 procent,« skriver Sarah Cecilie Simone Hansen, der er kommunikationsrådgiver i DR, i en e-mail til Se og Hør.

Så er det bare, jeg spørger: Helt ærligt, DR, er det et kvarter af seerfavoritten »Kender Du Typen«, der vælter læsset? Ja, det er klart, at der er noget, man ikke længere kan lave, når man skal spare en masse penge. DRK og DR3 for eksempel. Men en pointquiz fra eller til i et program, der næppe er det dyreste at få i kassen, er næppe noget, der sender DRs økonomi endnu længere ud i tovene, end den er.

Er sandheden ikke, at alle programmer enten skal vare en halv time eller en hel for, at timen inden TV-Avisen, der nu er flyttet til frem til kl. 21, kan fyldes ud – og selv de mest inkarnerede følgere af »Kender Du Typen« vil nok synes en times livsstilshygge er lige i overkanten?

Er der med det in mente i virkeligheden tale om grotesk, præprogrammeret reflekspropaganda fra statsradiofonien, nu man har chancen?

»Bare ærgerligt danskere. Den må I tage med jeres politikere, for det er deres skyld, at et af jeres yndlingsprogrammer nu holder op, før det er begyndt. Og så må I jo bede dem om at lade være med at genere os en anden gang.«

Kender I typen?