Hvad mener du om nytårsforsætter?

»Nytårsforsætter er i bedste fald ligegyldige og i værste fald skadelige. Alt for mange mennesker udskyder vigtige beslutninger i deres liv. Det kan være rygning, kost eller noget arbejdsrelateret. Det er altid noget, der gør ondt. Man vil ændre sit liv i en positiv retning, og derfor skal man arbejde for det og give afkald på noget. Rigtig mange mennesker tager tidligt en beslutning, som de så venter med at gøre noget ved, til året skifter. Så kan man høste frugten af sin gode beslutning, inden man egentlig har ændret noget. Man burde bare gøre noget ved det, de gerne vil ændre, samme dag som de får tanken.«

Martin Thorborg » Hvis du er typen, der venter med at stoppe med at ryge, til det bliver nytår, skal du ændre adfærd, hvis du vil være iværksætter. For ellers bliver du sgu skuffet.«

Er det et problem, at vi holder livsbeslutninger ude i strakt arm?

»Ja, for jeg tror, det mindsker chancerne for, at det bliver til noget. At lave den store livsændring bliver ikke mindre ubehagelig ved at vente med at gøre noget ved den. Jeg tror, at de mennesker, som laver nytårsforsætter, er de samme, som har svært ved at tage beslutninger i det daglige. Jeg bruger et ordsprog, som er lidt flabet, men det er med et glimt i øjet. »Tabere har nytårsforsætter, og vindere tager beslutninger.«

Da jeg boede i USA, vejede jeg i hvert fald 15 kilo for meget. En ven ringede til mig en novemberdag og spurgte, om vi skulle gøre noget ved det sammen. Vi kunne gøre det til nytår, foreslog han. Men jeg sagde, at hvis jeg skulle være med, skulle konkurrencen mellem os begynde i det sekund, vi lagde røret på. Det endte med, at vi begge tabte omkring 11 kilo. Og jeg har holdt vægten i de otte år, der er gået. Jeg synes, nytårsforsætter er noget skrald. Og jeg synes, man skal kigge på sit liv hver dag og tage beslutningerne med det samme.«

Har du nogensinde ændret noget med et nytårsforsæt?

»Nej, jeg prøvede med rygestop, da jeg var yngre. Jeg røg 35 smøger om dagen, og så røg jeg en stor cigar nytårsaften og stoppede derefter med at ryge. Der gik 14 dage, så røg jeg igen. Et halvt år senere blev jeg så sur på mig selv, fordi jeg brugte mine sidste penge på smøger i stedet for frokost. Jeg var så sulten og vred, at jeg klippede cigaretterne i hundrede stykker og smed dem ud. Det er den motivation, man skal prøve at finde. Vi lever i en tid, hvor vi er så komfortable, at vi kan få, hvad vi vil. Alt er on demand. Derfor tolererer vi heller ikke afsavn og smerte, fordi vi er vænnet til at blive stimuleret. Det er et problem.

Som iværksætter er jeg vant til afsavn. Man skal nå en masse og så vente fire-fem-seks år, før der kommer noget op, og man kan høste sin fortjeneste. Jeg får intet de første tre år andet end bekymringer og hårdt arbejde. Det nytter ikke noget, at man tror, at der kommer et quick fix. Og det er det samme med nytårsforsætter. Hvis man vil være slank, må man lide. Hvis man vil stoppe med at ryge, må man lide. Vejen hen til målet er belagt med ubehag. Hvis du er typen, der venter med at stoppe med at ryge, til det bliver nytår, skal du ændre adfærd, hvis du vil være iværksætter. For ellers bliver du sgu skuffet.«