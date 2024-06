Kultur Abonnement

Martin Brygmann forsøgte at bremse dokumentar - nu bryder han tavsheden: »Tiderne har virkelig ændret sig«

Skuespilleren og musikeren Martin Brygmann sætter nu ord på sit forsøg på at bremse en DR-dokumentar om sexisme. Han afviser, at han har forsøgt at skjule noget - og erkender, at han har »været blind for, at status og berømmelse kan skabe en skævhed i relationer«.