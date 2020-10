Mareridtsagtigt og helt fantastisk: Sofie Gråbøl fik rolle blandt tidens mest kendte navne

Selvom Sofie Gråbøl er international kendt som dronningen af skandinavisk krimi, er der stadig oplevelser, der kan vælte hende omkuld.

Sådan var det med hendes kommende rolle i »The Undoing«, en serie på HBO, der er instrueret af Susanne Bier, og som har Hugh Grant, Nicole Kidman og Donald Sutherland i de bærende roller.

»På min allerførste optagedag skulle jeg lave en lang monolog. Scenen foregik i en retssal, og jeg havde et publikum på 100 statister – inklusive de tre skuespillere. Bagefter fortalte teknikeren mig, at mit hjerte havde banket så ustyrligt, at de havde måtte rense det ud af lydsiden. Ellers lå det som et technobeat under alle mine replikker.«

Sofie Gråbøl, skuespiller »Det er jo det stof, mareridt er gjort af.«

Sofie Gråbøl griner selv af anekdoten, selv om hun også er irriteret over at fortælle den.

»Jeg ender altid med at tale om, hvor nervøs jeg er. I virkeligheden synes jeg, at mit arbejde er dybt interessant og sjovt. For det er virkelig sjovt at spille foran en skuespiller som Kidman, der er så overlegent fantastisk. Når hun tænder alle lamper på instrumentbrættet, er hun bare lysende dygtig. Så ja, jeg var virkelig nervøs første dag, det var som at blive smidt ind i en gladiatorring, det hele var så ladet og så fokuseret, og så sad der nogle sindssygt dygtige skuespillere og kiggede på fra bænken. Det er jo det stof, mareridt er gjort af.«

Stjerner er vant til fløjlshandsker

Samtalen med Sofie Gråbøl finder sted i anledning af »The Undoing«, Susanne Biers nye mini-serie, der følger op på succesen med »Bird Box«, der blev set af mere end 45 millioner abonnenter inden for de første syv dage efter premieren. Dermed er filmen en af tjenestens største succeser til dato, og den slags åbner døre.

Susanne Bier har ikke bare fået adgang til nogle af tidens største skuespillere. Serien er også lavet over et forløb på seks måneder i New York, hvor Sofie Gråbøl fik fem uger til at researche til sin rolle som distriktsadvokat. Hun overværede flere retsager og fik et indtryk af, hvordan de amerikanske advokater agerer i retten.

Der er næsten ikke noget mere amerikansk end retssalsdramaer. For Sofie Gråbøl er rollen i »The Undoing« hendes første i genren, og hun indrømmer, at hun lige skulle gøre en del research. »Men så var det også en limousine-oplevelse,« siger hun.

At være i New York og indspille blandt amerikanske og internationale skuespillere gav dog også nogle møder med den danske mentalitet. Flere af de udenlandske skuespillere giver udtryk for, at Bier har en meget direkte måde at tale på. Som om det er noget særligt dansk. Det bemærkede Gråbøl også.

»Herhjemme er vi vant til at tale til hinanden på en meget direkte måde. I kærlig respekt. Det er ikke, fordi vi er konfrontatoriske. Det er bare vores måde at være på. Jeg tror, at mange af de der bigshots er vant til at blive behandlet med fløjshandsker. Men jeg kan se, at de nyder, at Susanne Bier ikke bare er skarp og kompetent, men også meget kontant,« siger Sofie Gråbøl, der mener, at den danske instruktør stadig har bevaret sig selv og sin kerne.

»Det kan ellers gode være svært, når man pludselig står på en verdensscene. Mange instruktører og skuespillere er nok kommet desillusioneret og uforløste hjem,« siger Sofie Gråbøl.

Det gælder dog ikke i dette tilfælde:

»Et projekt af denne kaliber giver muligheder, man sjældent får. Der var tid og økonomi til, at jeg kunne fordybe mig og sætte mig grundigt ind i rollen som amerikansk anklager. Jeg havde the time of my life både med rollen, med at indspille i New York og med at arbejde med Susanne Bier. Det var en limousine-opgave for mig på så mange planer«.

»The Undoing« har premiere på HBO Nordic 26. oktober, hvor Berlingske også anmelder.