Manden, der skabte Donald Trump, overlevede alt – indtil en kvinde fældede ham

Hvis man vil forstå, hvad der kolporterede Donald Trump ind i Det Hvide Hus, er Roger Ailes et godt sted at begynde. Det virker ikke som nogen overdrivelse at konstatere, at manden, der skabte Fox News og rettede en gigantisk fuckfinger mod den politiske korrekthed, døde som præsidentmager.

Roger Ailes genoplives i den glimrende HBO-serie »The Loudest Voice«, hvor Russell Crowe er tæt på uigenkendelig i hovedrollen, iført fatsuit og spillende på den eksplosive aggressivitet, som Ailes var kendt for. Historien er begavet delt op i en række nøgleårstal, der kom til at definere ikke bare Fox-kongens liv, men nyere amerikansk historieskrivning.

Virkelighedens Roger Ailes, der døde i 2017, efter at han var blevet forvist fra Fox News efter beskyldninger om sexchikane. Fold sammen Læs mere Læs mere

Vi følger Roger Ailes under skabelsen af Fox News i 1990erne og senere i hans konsekvente opgør med alt, der lugtede af elite. Han afskyede både den venstredrejede presse og den fisefornemme konservatisme, udtænkt af det, han opfattede som elitære, piberygende æggehoveder. Vi ser, hvordan Roger Ailes gav det konservative USA et nyt ståsted og en ny, forstærket identitet, da han med Fox News som træfsikkert våben skabte en magtfuld alliance med Middle America – og samtidig grundlagde en ny, politisk tid.

»I like legs«

Drevet af magtbegær - og til dels paranoia - skabte han et helt nyt nyhedsmedie ud fra devisen »Folk vil ikke være velinformerede – de vil føle, at de er velinformerede!«. Han gjorde holdninger til den hellige gral, og »The Loudest Voice« skildrer, hvordan han under terrorangrebet den 11. september 2001 – mens andre dyrkede tragedien – spottede et momentum. Op ad islamfrygten byggede han ikke bare en TV-succes, men en ny rygrad til Det Republikanske Parti.

For News, der er en hybrid af PR, propaganda og nyhedsdækning, blev stedet, hvor republikanske politikere søgte hen, og hvor konservative vælgere blev bekræftet i dét, ingen havde turdet sige før – og slet ikke på TV. Fox News var fra start båret af værter med holdninger – og for kvindernes vedkommende som regel et kønt, blondt ydre og lange ben (»I like legs« var én af Roger Ailes mange, kønskontroversielle konstateringer).

Roger Ailes' seksuelle misbrug af kvindelige medarbejdere på Fox skildres tydeligt i »The Loudest Voice«. Her er det Laurie Luhn, der har stået frem med alvorlige beskyldninger om mangeårigt misbrug, spillet af Annabelle Wallis. Fold sammen Læs mere Læs mere

Midt i sit selvskabte, konservative magtcentrum blev Roger Ailes krumtap i den højre-venstre-polarisering af amerikansk politik, som trumpismen tog afsæt i. Donald Trumps præsidentskab er en inkarnation af den dagsorden, som hans personlige ven Roger Ailes brugte Fox News til at kuratere. »Make America Great Again« er på mange måder et ekko af Ailes' filosofi, der i lighed med Trumps politik bygger på et »os mod dem«-credo, drevet af antiimmigration, antielite og en dybfølt afsky over for de etablerede, liberale medier og deres »fake news«.

Mørk moral, imponerende karriere

Roger Ailes var lige dele spindoktor, TV-mand og politiker, og historien om ham er et dybt interessant indblik i det USA, han fik øje på før alle andre. Et kig ind i Roger Ailes sind er på én gang et deprimerende møde med den allermørkeste moral og et vue over en imponerende karriere, der hele tiden foregik på kanten. Af tiden, af loven, af etikken, af det menneskeligt mulige. Roger Ailes var ubetinget et røvhul, men et dygtigt ét af slagsen.

Kvinderne i Roger Ailes' liv. I den pink dragt Naomi Watts i rollen som Gretchen Carlson, TV-værten, der fældede ham. I den blå dragt Sienna Miller, der spiller hans hustru Beth. Fold sammen Læs mere Læs mere

Roger Ailes overlevede det meste. En ulykkelig barndom, svær overvægt, trusler på livet og utallige magtkampe – men i sidste ende blev han fældet af sit forskruede kvindesyn. I årtier udnyttede han angiveligt sin magt til at tvinge kvinder til seksuelle relationer, indtil #MeToo-bevægelsen med tsunamifart rullede hen over USA og indhentede ham. Gretchen Carlson, mangeårig vært på på Fox News, fik efter års sexistiske ydmygelser og uønskede tilnærmelser nok. Med beviser, hun havde indsamlet i smug, og en skarpretteradvokat, gik hun i kødet på en af de største hanelefanter i den amerikanske medieverden – og fældede ham.

Roger Ailes måtte – efterfulgt af Fox' stjernevært Bill O'Reilly – gå the walk of shame hjem til sin næsten ulideligt trofaste hustru, Beth, hvorefter han ret hurtigt lagde sig til at dø.

Imperiet, livsværket, var tabt. Men Det Hvide Hus var vundet.

»The Loudest Voice« kan ses på HBO Nordic. Nyt afsnit hver mandag, syv afsnit i alt.