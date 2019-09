Legendarisk TV-program med 350 millioner seere får dansk udgave: Dar Salim og Felix Smith skal være værter

Et af de meste mest sete faktuelle fjernsynsprogrammer i verden får nu en dansk udgave.

»Top Gear« har gået sin sejrsgang verden over, og nu skal danskerne se det hele med dansk tale og ditto værter. Bilprogrammet er kendt for at fjerne alle de kedelige facts og for med rund hånd at drysse entusiasme, vilde stunt, test og udfordringer ud over sendefladen, der også ofte byder på gæster og roadtrip.

Programmet er foruden køretøjerne kendt for sit trekløver af værter, og i den danske udgave består værtstrioen af TV-værten Felix Smith, skuespilleren Dar Salim og racerkøreren Jesper Carlsen, der til daglig arbejder som relation manager for Formel 1-stjernen Kevin Magnussen.

»Top Gear er mit all-time yndlingsprogram, og jeg var ikke to sekunder i tvivl om, at det her skulle jeg lave. Jeg har interesseret mig for biler, lige så længe jeg kan huske, og et af mine mål i livet er at prøve at køre så mange forskellige biler som muligt,« siger Felix Smith om sin nye værtsopgave, i en pressemeddelelse.

Dar Salim er særligt kendt for sine roller i »Game of Thrones«, »Underverden« og »Kriger«. Desuden er han uddannet pilot. Han ser også frem til at teste biler på TV.

»Jeg er ikke lige så erfaren en kører, som mine to medværter, men jeg elsker fart og har altid gjort det. Det har aldrig været et fokus for mig i mit liv, men åbenbart altid været en naturlig del af det. Jeg har trods alt fløjet flyvemaskiner, sejler speedbåd, kører motorcykel og hurtige biler,« siger Dar Salim.

350 millioner seere på verdensplan

»Top Gear« har vundet et væld af priser og kan præstere et globalt publikum på omkring 350 millioner. Programmet tager seernes umættelige interesse for biler, fjerner de kedelige fakta og tilsætter entusiasme, vilde stunt og udfordringer – og tager på den måde underholdning med biler og brændstof ud til et bredere publikum.

Programmet havde oprindelig premiere i 1977. Det blev relanceret i sit nuværende format i 2002 og har været sendt lige siden. Til dags dato har BBC Studios solgt programmet til over 200 forskellige områder. Der produceres blandt andet Top Gear i USA, Sydkorea, Australien og Rusland.

Discovery Networks Danmark har købt rettighederne til programmet af BBC Studios Nordics. Det er Nordisk FIlm TV, der skal producere de danske programmer.