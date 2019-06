Legendarisk natklub genopstår, men kun for en aften

Andy Warhol kom der, og det samme gjorde Michael Jackson, Grace Jones og The Rolling Stones. I en kort periode var Studio 54 verdens nok mest kendte diskotek og med til at danne ramme om New Yorks spirende discoscene, og 3. august genopstår natklubben for en kort bemærkning - som en del af produceren Nile Rodgers Melt Down Festival i London.

Nile Rodgers, der selv var en af stamgæsterne på Studio 54, optræder sammen med discobandet Chic. Desuden vil nogel af diskotekets oprindelige DJs være til stede, det gælder for eksempel Nicki Siano og John »Jellybean« Benitez, der senere producerede for bl.a. Madonna og Billy Joel.

Ifølge arrangørerne vil eventets udsmykning være »inspireret af det oprindelige Studio 54 med de nyeste lydsystemer, kostumer og go go-dansere, der vil udvikle sig, i takt med at natten bliver vildere.«

Eksisterede kun tre år

Studio 54 eksisterede kun fra 1977 til 1980, hvor de to bagmænd, Ian Schrager og Steve Rubell, blev anholdt for skatteunddragelse. Men i tre år var diskoteket med Nile Rodgers ord »det hippeste sted på jorden« – et sted, der kom til at definere den moderne natklubscene.

På Studio 54 dansede almindelige mennesker side om side med drag queens og tidens største stjerner, og historierne om natklubben er mange – fx som dengang Mick Jaggers daværende hustru, Bianca Jagger, fejrede fødselsdag på stedet og red på en hvid hest over dansegulvet. I diskotekets knap treårige levetid var det en hedonistisk højborg for den 70er-klubkultur, der på mange måder er alle diskotekers moder.

Sidste år udkom den roste dokumentarfilm »Studio 54« med originale optagelser fra diskoteket og interview med Ian Schrager. Dokumentarfilmen kan ses på dr.dk. Men snart kan man altså også opleve lidt af ånden fra Studio 54 i virkeligheden, når foyeren i Southbank Centre i London omdannes til den berømte natklub.