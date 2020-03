Kvindelig direktør fyret efter tumult i Grammy-komité

Det går ikke stille for sig i den amerikanske organisation Recording Academy. Organisationen er musikkens svar på filmverdenens Oscar-akademi og har massiv indflydelse på musikindustrien over hele verden. Men den seneste tid har organisationen været i modvind.

Ifølge New York Times offentliggjorde Recording Academy i et brev til organisationens medlemmer mandag, at man har fyret direktøren, Deborah Dugan.

»Vi havde tillid til og troede på, at hun effektivt ville lede organisationen. Uheldigvis var det ikke, hvad der skete,« lyder det i brevet.

Deborah Dugan blev ansat i august 2019, og allerede i januar blev hun – ti dage før det store Grammy-show – sendt på orlov. Her meddelte akademiet, at årsagen var påstande om »ureglementeret adfærd«.

Dugan selv siger, at hun er blevet fjernet som en hævnaktion, fordi hun har talt åbent om dårlig opførsel i organisationen. Hun har blandt andet fortalt om sexchikane, korrupte afstemninger og interessekonflikter mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Første kvinde

Deborah Dugan blev efter sin ansættelse hyldet som akademiets første kvindelige direktør, efter organisationen havde været stærkt kritiseret for at være bagud med hensyn til diversitet, hvad angår både køn og race.

Angiveligt bygger fyringen på to uafhængige undersøgelser i organisationen.

Akademiet mener, at Dugan har iværksat en »uberettiget medie-kampagne for at afspore Grammy-showet«, samt at hun har haft »konsekvente ledelsesmangler og fejl«.

I forbindelse med hendes tvungne orlov, der altså nu har ført til en fyring, sagde Deborah Dugan i en udtalelse.

»Jeg er skuffet over den seneste udvikling, men jeg er ikke overrasket set i lyset af akademiets handlingsmønster med whistleblowers. Er nogen overraskede over, at akademiets påståede undersøgelser ikke inkluderede et interview med mig, eller tog fat på beskyldningerne om interessekonflikter og uregelmæssigheder ved afstemninger?« sagde hun ifølge New York Times.

New York Times har tidligere beskrevet en af årsagerne til konflikten. Angiveligt har en assistent for både Dugan og hendes forgænger, Neil Portnow, indgivet en klage, hvor hun har beskyldt Dugan for at stå bag en »mobbende ledelseskultur«.

Deborah Dugan har også tidligere advaret akademiets HR-afdeling om, at der efter hendes opfattelse er »noget seriøst galt i organisationen.«

Hendes bekymringer gik på uregelmæssigheder ved afstemningen i forbindelse med Grammy-uddelingen, inkompetent ledelse, eksorbitante og unødvendige juridiske regninger og interessekonflikter mellem akademiets medlemmer og jurister udenfor organisationen.

Deborah Dugan har tidligere været direktør i U2-frontmand Bonos velgørenhedsorganisation Red charity samt præsident i Disney Publishing Worldwide. Fold sammen Læs mere Læs mere

Deborah Dugan og hendes advokat er bestemt ikke tilfredse med fyringen.

»Det, der er blevet rapporteret, er ikke i nærheden af den historie, der skal fortælles. Når vi ikke længere er underlagt en 28-siders kontrakt og juridiske trusler, vil vi afsløre, hvad der sker, når man tager ansvar i Recording Academy,« har Deborah Dugans advokat, Bryan Freedman, tidligere udtalt, ifølge New York Times.

I brevet til organisationens medlemmer skriver bestyrelsen i Recording Academy også, at man har været i forhandlinger med Dugan om et eventuelt forlig, men man har ikke ønsket at indgå et.

»Vi kan ikke honorere hende med en lukrativ aftale og dermed danne præcedens for, at en opførsel som hendes ingen konsekvenser har. Vores medlemmer, ansatte og hele musikindustrien fortjener bedre,« lyder det i brevet.