Kropspude er en overraskende succes under coronanedlukning: »Det er alt sammen forsøg på at snyde hjernen«

Nedlukningen fortsætter, mange er alene og det ændrer os. Ting, der før virkede mærkelige, fremstår nu naturlige. Som for eksempel at købe en stor, hvid bomuldspude, der er formet som en krop uden hoved og arme.

Puden, der egentlig er beregnet til at aflaste rygsmerter og til at få gravide til at sove ordentligt, kan også bruges af dem, der gerne vil ligge op af noget eller nogen om natten. Måske forklarer det, at den store kropspude sælger godt i øjeblikket.

Det mener Niklas Withen Larsen, der er category coordinator i Salling Group.

»Vi har set en stigende tendens til, at forbrugerne køber kropspuden, som er den største pude, man kan få inden for kategorien af ergonomisk korrekte puder i detailbranchen. Vi har kun solgt dem i Bilka og Føtex i nogle uger, men vi kan se, at de har solgt overraskende godt. Måske fordi folk er så meget hjemme og har mere brug for de her ting.«

Også hjemmesiden Komfortpuden, der har forhandlet den hvide bomuldskrop siden 2007, fortæller om stigende salg. Her gætter man på, at folk måske vælger mere zen-agtige produkter i hjemmet under coronanedlukningen.

Drømmen om et hvidt kram

Mennesket er skabt til at røre ved andre mennesker, og vores behov for berøring er et slags urinstinkt.

»Et kram modvirker stress, og berøring fra andre mennesker stimulerer vores nervesystem. Når andre rører ved vores hud, frigøres hormonet oxytocin, som blandt andet sænker vores puls og blodtryk,« siger Christian Graugaard, der er læge og professor i sexologi ved Aalborg Universitet.

Han understreger, at den sanselige følelse af nærhed har flere dimensioner.

»Det handler om tryghed, og den kan sagtens erstattes af krammedyr, særlige puder eller ved, at vi ligger i fosterstilling pakket ind i varme dyner.«

»Der er en subjektiv dimension, der handler om tryghed, og den kan sagtens erstattes af krammedyr, særlige puder eller ved, at vi ligger i fosterstilling pakket ind i varme dyner. Det er alt sammen forsøg på at snyde hjernen og gøre os trygge ved at aktivere en kropslig hukommelse for eksempel fra vores helt tidlige nærkropsoplevelser som spædbørn.«

Sex er for de få

Når det kommer til den fysiologiske dimension, er det dog lidt mere kompliceret. Flere studier viser, at der er stor forskel på, hvordan hjernen reagerer på selvberøring, maskinel berøring og andres berøring. Den sidste kan man ikke snyde sig til.

»Det afgørende er især, om der frigøres oxytocin fra hjernen eller ej. Det er tilsyneladende afhængig af, om der er sanselig nærkontakt til et andet menneske,« fastslår Christian Graugaard, der dog sagtens kan forstå dem, der forsøger. For eksempel ved køb af en kropspude.

»Det virker jo lige så godt som en god bamse eller en god, tung sweater, der dufter af sommerhus og minder én om mormor. Vi taler meget om de ældre på plejehjem og ja, de sidder ofte i en utålelig situation. Men i det mindste er de ikke helt alene. Der er til gengæld mange, der sidder mutters alene derhjemme, helt uden støttende netværk.

Mennesker, som måske tidligere havde masser af berigende oplevelser gennem læsekredse, vandgymnastik, eller sex med andre singler. Selvom Sundhedsstyrelsen siger, at sex er sundt, så er det jo mere eller mindre forbeholdt folk med en fast partner lige nu, så jeg kan sagtens forstå, at man køber sig en kropspude for at skabe en kunstig fornemmelse at tryghed og menneskelig kontakt.«