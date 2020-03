Kritikken hagler ned over forlag for at udgive kontroversiel selvbiografi

Filminstruktør Woody Allen er igen i modvind fra flere sider forud for udgivelsen af sin selvbiografi. Men nu rammer kritikken også forlaget Hachette, der har valgt at trykke bogen, efter at flere andre forlag har afvist at udgive den.

Forlaget kritiseres for at agere talerør for filminstruktøren, som i årevis er blevet beskyldt for at have seksuelt misbrugt sin adoptivdatter Dylan Farrow. Overgrebene skulle være sket, da hun var barn. Woody Allen har gentagne gange afvist anklagerne og er trods to efterforskninger i 1990erne aldrig blevet tiltalt.

Kritikken bliver blandt andet rejst af Woody Allens egen søn Ronan Farrow. Sønnen er i sit arbejde som journalist mest kendt for at afsløre og afdække en række sager om seksuelt misbrug i kølvandet på #MeToo. Han skrev i 2019 bogen »Catch and Kill«, hvor han går helt tæt på de mange #MeToo-episoder og Harvey Weinstein. Bogen er udgivet på samme forlag som Woody Allens kommende bog.

Ronan Farrow er derfor skuffet over sit forlag, som han siger »viser en mangel på etik og medfølelse med ofre for seksuelt misbrug«.

Hey, just wanted to share my thoughts on some recent news: pic.twitter.com/ovPczgx8pB — Ronan Farrow (@RonanFarrow) March 4, 2020

Går i protest

Medarbejderne på bogforlaget bakker op om kritikken og valgte torsdag at forlade deres kontorpladser for at vise utilfredshed med deres arbejdsplads' beslutning om at udgive en sexanklaget mands erindringer.

Flere af forlagets ansatte har udsendt autosvar e-mails, hvori de skriver, at de viser solidaritet med ofre af seksuelle overgreb.

»Vi står sammen med Ronan Farrow, Dylan Farrow og overlevere af seksuelle overgreb,« lyder det i e-mailen.

Adoptivdatteren, Dylan Farrow, tager skarp afstand til bogen og påpeger, at hun ikke er blevet adspurgt eller orienteret forud for udgivelsen.

My statement on the disappointing and, frankly shocking, news from @HachetteUS today. pic.twitter.com/h0zuAi0T7l — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 3, 2020

»Min version (af sandheden, red.) er altid blevet undersøgt med lup og er først blevet videregivet, når den har været gennem omfattende faktatjek. Det her er bare endnu et eksempel på, hvor stort et privilegium magt, penge og omdømme er,« skriver Dylan Farrow på Twitter.

Forlaget har ikke meldt ud, om de overvejer at ændre eller stoppe udgivelsen af bogen, der har fået titlen »Apropos of Nothing«, og som efter planen skal udkomme 7. april.

Bogen omhandler både Woody Allens arbejdsliv, men beskriver også hans forhold til familie, venner og kærlighed, lyder det fra forlaget.